Почта России, Банк Русский Стандарт и MasterCard внедряют сервисы денежных онлайн переводов

C сегодняшнего дня на сайте Почты России (www.russianpost.ru) доступны сервисы денежных переводов с карты на карту (card2card) и с карты для выплаты наличными (card2cash) в любом из 42 000 почтовых отделений по всей стране. Сервисы реализуются совместно с банком-партнером Русский Стандарт и международной платежной системой MasterCard.

Для отправки денежного перевода пользователю достаточно указать реквизиты своей карты и номер карты получателя в случае отправки перевода card2card, а в случае отправки перевода card2cash – ФИО и адрес получателя.

Денежные переводы с карты на карту осуществляются в рублях РФ по России, за рубеж – в трех валютах: рублях РФ, долларах США и евро. Максимальная сумма перевода по России составляет 50 000 рублей, за границу – 2 500 USD . Перевести средства можно на карты платежных систем MasterCard и VISA любых банков , а также на карты American Express и Diners Club International, выпущенные Банком Русский Стандарт.

Денежные переводы с карты для выплаты наличными осуществляются в рублях РФ, максимальная сумма операции составляет 15 000 рублей с учетом комиссии. Перевод может быть доступен к выплате в отделении почтовой связи уже на следующий рабочий день после отправки , также отправитель может заказать дополнительную услугу доставки перевода на дом получателю. Такой перевод можно осуществить с банковских карт платежных систем MasterCard® и Maestro®, выпущенных российскими банками.

«Почта России стремится сделать финансовые услуги максимально доступными для населения. По ширине охвата аналогов нашему сервису по переводу денег с карты и их выдачи наличными в любом почтовом отделении страны – в настоящий момент не существует», – рассказал заместитель генерального директора Почты России Владимир Салахутдинов.

«Развитие долгосрочных партнерских отношений в сфере денежных переводов – одно из приоритетных направлений бизнеса Банка Русский Стандарт. Почта России и Банк Русский Стандарт уже более 10 лет сотрудничают в области предоставления финансовых услуг и сервисов для широких слоев населения. Совместно с MasterCard cегодня мы представляем сразу два удобных, технологичных и безопасных инструмента перевода денежных средств по России и за границу и надеемся, что новые сервисы будут востребованы», – отметил Дмитрий Левин, Председатель Правления Банка Русский Стандарт.

«Развитие услуг денежных переводов продолжает важное для MasterCard партнерство с Почтой России и Банком Русский Стандарт. Переводы с карты на карту уже зарекомендовали себя на рынке как простой и удобный способ отправки денег, − комментирует Илья Рябый, глава MasterCard в России. − Запуская услугу переводов с банковских карт с получением их в отделениях Почты России и с возможной доставкой денежных средств на дом, мы исходили, прежде всего, из потребностей самых обычных людей. Дистанционные каналы в сочетании с традиционными почтовыми переводами позволяют решить непростую задачу: охватить широкую географию получателей, с одной стороны, и экономить время отправителя – с другой».

Получить дополнительную информацию о новых сервисах можно на сайтах партнеров – www.rsb.ru и www.russianpost.ru, а также в справочно-информационных центрах банка (8 800 200 6 200) и Почты России (8 800 200 5 888).