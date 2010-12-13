Рестораны «Макдоналдс» начали принимать к оплате банковские карты международных платежных систем. Этот событие стало завершающим этапом в процессе внедрения услуг безналичной оплаты заказа для посетителей ресторанов. Проект стартовал в августе этого года в 5 ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга, а первая оплата заказа в Макдоналдс была осуществлена 10 августа этого года банковской картой платежной системы Visa® в ресторане «Полежаевская». ЗАО «Банк Русский Стандарт», эквайринговый партнер «Макдоналдс», установил более 2100 терминалов для безналичной оплаты в 258 ресторанах сети по всей России. Специально для «Макдоналдс» Банк Русский Стандарт разработал инновационное технологическое решение, которое обеспечит высокую скорость проведения безналичных операций, сохраняя неизменно высокий уровень их безопасности.
В рамках проекта каждая касса оснащена терминалом для безналичной оплаты. Благодаря инновационным технологиям работа кассиров с платежными картами сведена к минимуму: держатель банковской карты самостоятельно производит оплату, просто прокатывая карту через терминал или при помощи чипа, встроенного в карту. Такое решение соответствует лучшей мировой практике и повышает скорость проведения безналичной транзакции, а также дополнительно гарантирует безопасность платежа. Программно-аппаратное решение проекта полностью соответствует требованиям международного стандарта безопасности платежных карт PCI DSS.
«Сотрудничество с „Макдоналдс“ — стратегическое партнерство, в рамках которого каждая сторона инвестирует накопленный опыт и технологические разработки, чтобы предложить своим клиентам максимум удобств при использовании банковских карт и сделать безналичные платежи, осуществляемые с использованием банковской карты, быстрее и проще традиционной оплаты наличными. Это важный этап в развитии национального рынка банковских карт — в России успешно реализован масштабный эквайринговый проект в партнерстве с ведущей розничной сетью предприятий общественного питания», — комментирует Камаль Буши, Исполнительный директор по развитию эквайринга и стратегических проектов ЗАО «Банк Русский Стандарт».
«Уже на этапе „пилота“ в августе этого года мы получили подтверждение того, что возможность оплаты заказов с использованием банковских карт нужна и важна для наших посетителей, и, завершив отладку технологических и организационных вопросов, мы максимально ускорили процесс внедрения безналичной оплаты во всех наших ресторанах в России. Сегодня, спустя менее 4 месяцев после запуска пилота, мы предоставляем всем нашим посетителям возможность оплатить заказ с использованием банковской карты. Мы и дальше будем внимательно изучать возможности использования новых технологических и организационных решений для повышения уровня обслуживания наших посетителей и повышения общего уровня индустрии общественного питания в России», — подчеркивает А.В.Семенов, Вице-президент, Главный финансовый директор Макдоналдс Восточная Европа и Россия.
«Visa постоянно стремится к тому, чтобы большее количество торгово-сервисных предприятий принимало карты Visa к оплате, а у потребителей был выбор, и они могли расплатиться за свои покупки с использованием банковских карт в любом месте и в любое время. Мы уже проделали огромную работу: если в 2000 году в России насчитывалось чуть более 21 тысячи торговых точек, в которых можно было расплатиться с использованием банковской карты Visa, то в 2010 году карты Visa принимаются уже в более чем 331 тысяче торговых точек, — отмечает Стивен Паркер, генеральный директор Visa по России, странам СНГ и Юго-Восточной Европы. — Начало приема карт в крупнейшей сети ресторанов быстрого питания, которая обслуживает около миллиона посетителей каждый день, — это логический шаг в направлении развития инфраструктуры безналичных платежей в России, а также важное событие для держателей карт Visa, которые теперь могут самостоятельно осуществить оплату своего заказа с использованием карты в терминале на кассе и быстро оплатить заказ в любом ресторане «Макдональдс».
Макдоналдс в России
— Сегодня в России работают 258 ресторанов Макдоналдс;
— За 20 лет работы рестораны Макдоналдс в России обслужили более двух миллиардов посетителей;
— За 20 лет Макдоналдс на Пушкинской площади обслужил более 130 миллионов посетителей;
— Ежедневно в ресторанах Макдоналдс в России обслуживают свыше 950 000 посетителей из 12,9 миллионов посетителей, которых каждый день обслуживают в ресторанах Макдоналдс в Европе;
— Ресторан Макдоналдс на Пушкинской площади — ресторан номер один в России по товарообороту и количеству заказов;
— Семь ресторанов «Макдоналдс» в России входят в двадцатку ресторанов мира с самым большим количеством заказов;
— В компании сегодня работает более 26 000 сотрудников;
— Россия — самый быстроразвивающийся рынок Макдоналдс в Европе по количеству открываемых ресторанов.
ЗАО «Банк Русский Стандарт» основан в 1999 году. В течение десяти лет Банк создал новые стандарты потребления в стране, клиентами Банка по программам потребительского кредитования стали уже более 23 миллионов человек, объем предоставленных кредитов превысил 30 млрд. долларов США. За последние четыре года Банком Русский Стандарт выпущено более 29 млн. банковских карт. Помимо кредитных и сберегательных продуктов, Банк делает ставку на развитие расчетных продуктов и услуг, а именно: пакеты услуг, текущий счет, платежи и переводы, дистанционные каналы обслуживания. Банк Русский Стандарт занимает лидирующие позиции по эквайринговому обороту и количеству торговых партнеров, осуществляя прием карт ведущих международных и российских платежных систем: American Express®, VISA®, MasterCard®, Discover®, Diners Club®, JCB International и «Золотая корона» на единой технологической платформе. Сеть Банка по приему карт охватывает более 97 тыс. торговых точек. Все эквайринговые решения Банка имеют высокий уровень защиты; полное соответствие требованиям стандартов PCI DSS и PCI PED. Для коммуникации используются различные виды связи: TCP/IP, телефонная линия, беспроводная связь с использованием GPRS. Банк имеет собственный процессинговый центр и обеспечивает он-лайн доступ к информации о транзакциях и платежах в любое удобное для организации время — 24 часа в сутки, 365 дней в году. Подробная информация о Банке Русский Стандарт представлена на сайте: www.rsb.ru.
Информация о компании Visa
Visa является глобальной платежной системой, которая обеспечивает доступ держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям в более чем 200 странах мира к быстрой, безопасной и надежной сети электронных платежей. Электронные платежи осуществляются посредством глобальной инновационной процессинговой системы VisaNet, которая способна обрабатывать более 20 000 транзакций в секунду, обеспечивая защиту от мошенничества для потребителей и гарантии осуществления платежей для торгово-сервисных предприятий. Visa не является банком, не выпускает платежные карты, не устанавливает комиссии или процентные ставки для потребителей, а также не выдает кредиты держателям карт. В свою очередь, инновационные решения Visa позволяют финансовым организациям предлагать своим клиентам широкий выбор финансовых инструментов, включая дебетовые, предоплаченные и кредитные карточные продукты.
Более подробная информация доступна по адресу: www.corporate.visa.com.
• ЗАО «Банк Русский Стандарт» Генеральная лицензия Банка России № 2289 от 19 июля 2001 года выдана бессрочно.
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