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Всё таки - лето ))))

27.07.2017 09:18 21 506 просмотров
........ближнеее подмосковье ! ...... теплая летняя ночка прошла ))))))...... выспался на свежем воздухе )))))) smile:ura:

Комментарии 21

Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Скоро осень ? ..... что то сыро !!!!!
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Сентябрь !......"бабье" лето ))))))))))
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Вот и осень !!!!
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
......ноябрь , ........ зима не за горами .........


Но за окном солнышко ,....... радует )))))))
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Зима - не зима ((((( ...... и сыро ........ и не совсем уж холодно (((((


Скоро Новый Год ! ........
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
01.01.2018 ....... ну прям весна , на зиму нет и намёка )))))))
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Снег ))))снег ))))....... Ну ! Зима ))))..... Однако - зима ))))) ура !
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Снег кружится , летает ,,,,,,, летаент ,,,,,,,,
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Снегопад , снегопад ...........
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
План по валу ?!...... завалило !!!! Снег ! ....... а вот кто это всё чистить будет ???
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
- 20 !
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