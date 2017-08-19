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О новых клиентах !

19.08.2017 22:11 6 341 просмотр
Я прежде чем стать клиентом банка !
....... читаю отзывы , ...... получаю информацию от знакомых ..... ну и т.д.

Вот интересно как люди приходят к маринкам , а потом удивляются : ......ой , мне что втюхали ((((

😏😐😏😐😏😐😏

Комментарии 6

Алексей  (Рустам Васильевич)
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Везде есть свои минусы и плюся !
.....что перевесит ! ..... с чем можно смириться ! ..... что более выгодно !

А то ой , да ай (((((( обманывают их !

😎👣
Алексей  (Рустам Васильевич)
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Что бы открывать глаза маринкам НЕ обязательно быть окулистом ))))


🔬🔭🔞
Валерий Азимов  (valeriy.az)
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Кто-то попросту не доверяет людям, которых не видит. А вот "маринка" все расскажет и улыбнется и объяснит! Такие люди,что сказать.
Алексей  (Рустам Васильевич)
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Цитата
Валерий Азимов пишет:
Кто-то попросту не доверяет людям, которых не видит. А вот "маринка" все расскажет и улыбнется и объяснит! Такие люди,что сказать.

маринки - они то же разные !!!!
Алексей  (Рустам Васильевич)
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коллективизация !

ВСЁ в "колхоз" -е )))))
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