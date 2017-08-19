О новых клиентах !

Алексей (Рустам Васильевич) 20.08.2017 09:19 # Везде есть свои минусы и плюся ! .....что перевесит ! ..... с чем можно смириться ! ..... что более выгодно ! А то ой , да ай (((((( обманывают их ! 😎👣 0
Комментарии 6
.....что перевесит ! ..... с чем можно смириться ! ..... что более выгодно !
А то ой , да ай (((((( обманывают их !
😎👣
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Кто-то попросту не доверяет людям, которых не видит. А вот "маринка" все расскажет и улыбнется и объяснит! Такие люди,что сказать.
маринки - они то же разные !!!!
ВСЁ в "колхоз" -е )))))