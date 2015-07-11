Коллекторы накопили долги..

Коллекторское агентство «Нет долгов» накопило долги в 250 миллионов

Арбитражный суд Новосибирской области начал рассмотрение дела о банкротстве новосибирского коллекторского агентства «Нет долгов», приняв требования двух кредиторов агентства на общую сумму более 250 млн руб.

Первым, еще в феврале, заявление о собственном банкротстве подало само агентство. В начале апреля суд принял заявление о банкротстве агентства от ООО «Аквион», в котором заявитель указывал на задолженность в размере 149 079 269 руб. А 22 июня суд принял заявление от коммерческого банка «КЕДР» о долге в размере 103 762 299 руб.

Как указано на сайте ООО «Нет долгов», оно основано в 2007 году «командой профессионалов, специализирующихся на взыскании проблемной задолженности и накопивших солидный опыт в этой сфере» и включает собственный централизованный call-центр и сеть региональных филиалов в шести городах России.

Источник- НГС.Новости