Имущество родственников банкрота предложили защитить

Имущество родственников банкрота предложили защитить10 июля 2015,В Госдуму внесли поправки в закон о банкротстве физлиц, которые предлагают защитить имущество членов семьи банкрота от распродажи в счет уплаты долга. По текущему законодательству защита родственников банкрота не предусмотрена.Как заявил в интервью Банк.ru старший юрист практики «Банкротство» юридической фирмы «Клифф» Александр Терехов, по текущему законодательству (вступает в силу с 1 октября) имущество гражданина, которое принадлежит ему на праве общей собственности с супругом (бывшим супругом), подлежит реализации в деле о банкротстве гражданина.Иными словами, имущество супругов, родителей может быть реализовано в рамках дела о банкротстве. Уже после реализации имущества «второй половине» банкрота выплачивается доля в размере 50%.Это, как отмечают авторы поправок, вступает в противоречие со статьей 255 Гражданского кодекса и статьей 45 Семейного кодекса, где сказано, что по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество этого супруга. Если же имущества недостаточно кредитор имеет право требовать выдела доли должника, которая бы причиталась ему при разделе имущества супругов.По правилам семейного законодательства имущество супругов делится поровну, однако суд может отойти от этого, исходя из интересов несовершеннолетних детей или, например, в случаях, если супруг расходовал общее имущество в ущерб интересам семьи. По мнению авторов поправок, такие тонкости не будут учитываться арбитражным судом, на который сегодня возложено рассмотрение дел о банкротстве физлиц.Поэтому предлагается разделить процесс банкротства, по сути, на два процесса, сначала в судах общей юрисдикции, а лишь потом в арбитражном суде.Старший юрист практики «Банкротство» юридической фирмы «Клифф» Александр Терехов объясняет, что в случае принятия поправок кредиторам придется сначала в суде общей юрисдикции инициировать отдельный процесс по выделу доли должника из общей собственности супругов.Кроме того, в судах общей юрисдикции будет происходить оспаривание сделок, совершенных должником в отношении своей собственности, а также сделок должника и его супруга в отношении их общей собственности.По сути, благодаря судам общей юрисдикции интересы членов семьи банкрота-должника будут лучше защищены.«Минусы поправок в том, что отсутствует четкое описание процесса взаимодействия между судами общей юрисдикции и арбитражными судами по делам, связанным с включением имущества должника в конкурсную массу. Кроме того, обжалование сделок должника в судах общей юрисдикции, вероятнее всего будет занимать больше времени, чем, если бы такие сделки обжаловались в арбитражном суде», - отмечает Александр Терехов. По его словам, принятие поправок может увеличить сроки рассмотрения дел о банкротстве физлиц