Какой закон защитит должников от коллекторов

Минэкономразвития разработало долгожданный законопроект, регулирующий деятельность по взысканию долгов. Коллекторы усматривают в нем ограничение своих прав и угрозу рынку потребкредитования, а юристы считают слабой защитой для должников. Последним, похоже, остается рассчитывать только на вступивший в силу закон «О банкротстве граждан», пишут «Деньги».



В последнее время все чаще появляются страшные истории о том, как коллекторы преследуют должников, не только изводя угрозами, но и всячески очерняя. «Никакого цивилизованного рынка коллекторов сейчас нет, есть только бандиты, - уверен вице-президент Ассоциации антиколлекторов России Андрей ВЛАСС. - Коллекторы действуют на грани закона. Третируют должников по телефону, а при личной встрече действуют так, что у граждан возникает желание украсть деньги, скрыться, сбежать в другой город, уйти в запой, а то и свести счеты с жизнью». Согласно данным Генпрокуратуры, по результатам проверок деятельности коллекторских агентств и кредитных организаций было выявлено более 3,5 тыс. нарушений закона, внесено 967 представлений, объявлено 33 предостережения, предъявлено 654 иска. К административной ответственности привлечено 645 должностных и юридических лиц, а по материалам прокурорских проверок возбуждено 55 уголовных дел. «Гражданам, которым звонят частные коллекторы и угрожают, нужно постараться записывать звонки и обращаться с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы и в суд», - советует адвокат и арбитражный управляющий, партнер АНО «Дом экономики и права» Вячеслав РОДНИН.



Но, как показывает статистика, наказать по закону удается единицы из множества недобросовестных коллекторов. Появляются и другие решения. Так, в начале 2015 года программист из Новосибирска Евгений ПЯТКОВСКИЙ создал программу для мобильных телефонов «Антиколлектор», блокирующую звонки коллекторских агентств (в базе содержится уже 25 тыс. номеров). Как рассказал «Деньгам» разработчик приложения, с января «Антиколлектор» был установлен на мобильные телефоны граждан 180 тыс. раз.



Юристы уверены, что действующее законодательство практически не защищает должников от неправомерных действий коллекторов. В законе «О потребительском кредите» им разрешается взыскивать просроченную задолженность на основании агентского договора. Там прописаны методы взаимодействия с гражданами, допустимое число обращений в день, разрешенное время для смс-сообщений и звонков. Однако закон не работает и работать не может. «Главный порок статьи 15-й закона «О потребительском кредите», на мой взгляд, в том, что она не содержит никакой санкции за ее нарушение, не существует и контрольного органа», - говорит гендиректор юридической компании «ЮрПартнеръ» Антон ТОЛМАЧЕВ.



Между тем просроченная задолженность граждан перед банками растет, а те, в свою очередь, передают ее коллекторам. По данным «Секвойя Кредит Консолидейшн», в январе - сентябре 2015 года рынок цессии банковской задолженности по сравнению с прошлым годом вырос на 42%, а за три последних года он достиг 245 млрд рублей. В таком контексте проблема регулирования деятельности коллекторских агентств приобретает особую актуальность.



О необходимости узаконить работу коллекторов говорят уже много лет. Только за последние месяцы на обсуждение в Думе было представлено пять законопроектов, касающихся коллекторской деятельности. Наиболее перспективным депутаты считают документ «О деятельности по взысканию задолженности», разработанный Минэкономразвития. По словам первого вице-президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Александра МОРОЗОВА, там, в частности, определен механизм допуска на рынок и лишения права заниматься коллекторской деятельностью. Предлагается назначить регулятора, вести госреестр, установить требования к размеру уставного капитала и раскрытию информации о компании, использовать дополнительный фильтр в виде СРО.



«Для должников введение обязательной аккредитации, включение в госреестр и членство в СРО должно быть определенной гарантией того, что коллекторское агентство соблюдает требования нового закона, - считает Антон Толмачев. - Должник будет иметь право подавать жалобы на действия коллекторов, кажущиеся ему неправомерными. Очевидно, что по сравнению с нынешней ситуацией, когда должнику ничего не остается, кроме как поменять номер телефона, а то и номера всех родственников, друзей, коллег, законопроектом будет создан более действенный механизм. Правда, это не означает, что рынок полностью избавится от явно недобросовестных взыскателей».



В законопроекте «О деятельности по взысканию задолженности», как и в законе «О потребительском кредите», прописаны стандарты взаимодействия с должниками. Но, как отмечает Александр Морозов, на практике все это нельзя будет реализовать, равно как и контролировать исполнение. «Если задуматься, то обнаруживается, что «правильное» число контактов с должником не так просто определить, - поясняет Морозов. - Считать ли состоявшимся контакт, например, при обрыве связи, нежелании должника вести разговор, требовании должника перезвонить? Отправка и доставка сообщений также может не совпадать во времени, в том числе по причинам, за которые отвечает адресат».



Впрочем, коллекторы протестуют и против таких ограничений. «Норма о возможности запрета на общение с взыскателями со стороны должника кажется просто нелогичной и выходящей за рамки здравого смысла, - говорит гендиректор коллекторского агентства АФПБ Павел БОРОДКИН. - Только в страшном сне кредитор может увидеть, как тот, кому он дал в долг деньги, вводит ограничение на общение». А некоторые коллекторы даже прогнозируют коллапс рынка потребкредитования. «Принятие закона в нынешней версии серьезно усугубит и без того непростое положение: банки, скорее всего, еще сильнее ужесточат требования к заемщикам, осознавая, что взыскание с некоторых категорий заемщиков будет усложнено, а в ряде случаев просто невозможно, в результате чего рынок кредитования рискует продемонстрировать существенную отрицательную динамику роста», - предполагает президент «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елена ДОКУЧАЕВА.



Чтобы не доводить ситуацию до критической точки, Андрей Власс рекомендует тем, кто столкнулся с проблемами погашения кредита, подать заявление на расторжение договора, нанять юриста и обратиться в суд. «Долг, конечно, надо будет вернуть, но суд имеет право уменьшить неустойки, вернуть комиссии и отменить оплату навязанных услуг, - говорит он. - Можно попросить у суда рассрочку до пяти лет. Таким образом, вы судебно реструктурируете свой долг. На сегодня это единственное решение, выгодное должнику».



С 1 октября появился альтернативный вариант: в России начал действовать закон «О банкротстве физлиц». Заявить о банкротстве гражданина может конкурсный кредитор или уполномоченный орган, требования которого составляют не менее 500 тыс. руб. и не были исполнены в течение трех месяцев.



Газета «Золотой Рог», Владивосток..