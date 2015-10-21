Минэкономразвития разработало законопроект, регулирующий деятельность по взысканию долгов. Коллекторы усматривают в нём ограничение своих прав и угрозу рынку потребкредитования, а юристы считают слабой защитой для должников. Последним, похоже, остаётся рассчитывать только на вступивший в силу закон «О банкротстве граждан».В последнее время всё чаще появляются страшные истории о том, как коллекторы преследуют должников, не только изводя угрозами, но и всячески очерняя. Николая, например, объявили педофилом – напечатали листовки с соответствующим текстом, разместили фотографии и личные данные мужчины, а потом расклеили всё это по району, где проживает должник. Но самый распространённый способ давления – угрозы по телефону. Анжела не могла платить по трём кредитам одного из банков. Дело передали частным коллекторам, которые ей названивают, в выражениях не стесняются и регулярно доводят мать-одиночку до нервного срыва. Коллекторы преследовали девушку, которая вообще не брала никаких кредитов. Сначала её издёргали звонками – требовали вернуть несуществующий долг, а потом и вовсе избили. Оказалось, что должником был один из знакомых девушки – как-то раз он позвонил коллекторам с её мобильного.«Никакого цивилизованного рынка коллекторов сейчас нет, есть только бандиты,– уверен вице-президент Ассоциации антиколлекторов России Андрей Власс. – Коллекторы действуют на грани закона. Третируют должников по телефону, а при личной встрече действуют так, что у граждан возникает желание украсть деньги, скрыться, сбежать в другой город, уйти в запой, а то и свести счёты с жизнью». Согласно данным Генпрокуратуры, по результатам проверок деятельности коллекторских агентств и кредитных организаций было выявлено более 3,5 тыс. нарушений закона, внесено 967 представлений, объявлено 33 предостережения, предъявлено 654 иска. К административной ответственности привлечено 645 должностных и юридических лиц, а по материалам прокурорских проверок возбуждено 55 уголовных дел.Коллекторы в "законе".Юристы уверены, что действующее законодательство практически не защищает должников от неправомерных действий коллекторов. В законе «О потребительском кредите» им разрешается взыскивать просроченную задолженность на основании агентского договора. Там прописаны методы взаимодействия с гражданами, допустимое число обращений в день, разрешённое время для СМС-сообщений и звонков. Однако закон не работает и работать не может.А между тем просроченная задолженность граждан перед банками растёт, а те, в свою очередь, передают её коллекторам. С января по сентябрь 2015 года рынок банковской задолженности по сравнению с прошлым годом вырос на 42%, а за три последних года он достиг 245 млрд руб. В таком контексте проблема регулирования деятельности коллекторских агентств приобретает особую актуальность.«Гражданам, которым звонят частные коллекторы и угрожают, нужно постараться записывать звонки и обращаться с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы и в суд», – советует адвокат и арбитражный управляющий, партнёр АНО «Дом экономики и права» Вячеслав Роднин.Банкротство против беззаконияЧтобы не доводить ситуацию до критической точки, Андрей Власс рекомендует тем, кто столкнулся с проблемами погашения кредита, подать заявление на расторжение договора, нанять юриста и обратиться в суд. «Долг, конечно, надо будет вернуть, но суд имеет право уменьшить неустойки, вернуть комиссии и отменить оплату навязанных услуг, – говорит он. – Можно попросить у суда рассрочку до пяти лет. Таким образом, вы судебно реструктурируете свой долг. На сегодня это единственное решение, выгодное должнику».До недавнего времени так и было, но с 1 октября появился альтернативный вариант – в России начал действовать закон «О банкротстве физлиц». Напомним, что заявить о банкротстве гражданина может конкурсный кредитор или уполномоченный орган, требования которого составляют не менее 500 тыс. руб. и не были исполнены в течение трёх месяцев. Для возбуждения банкротства по инициативе самого гражданина нижняя планка для суммы долга не установлена.По подсчётам Национального бюро кредитных историй, с января 2015 года количество граждан, в отношении которых кредиторы смогут начать дело о банкротстве, увеличилось в полтора раза – до 460 тыс. человек. Именно столько граждан имеют долг более чем в 500 тыс. руб. с просрочкой свыше 90 дней. При этом, по подсчётам Верховного суда и НАПКА, в течение первых шести месяцев подать на своё банкротство могут около 200 тыс. человек.По мнению Вячеслава Роднина, должникам, на которых оказывают давление коллекторы, закон о банкротстве должен помочь. «Новая редакция закона предусматривает процедуру реструктуризации долгов гражданина в соответствии с утверждённым планом,– рассказывает Роднин. – Если гражданин имеет источники дохода, которые позволят ему погасить требования всех кредиторов в течение трёх лет, суд может утвердить такой план. С даты введения процедуры реструктуризации требования коллекторов о погашении будут являться незаконными, а сделки по перечислению денег таким кредиторам – недействительными. Действия коллекторов в этом случае могут подпасть под признаки уголовно наказуемого преступления – вымогательство. В процессе реструктуризации не начисляются неустойки, пени и штрафы. В отношении граждан, чья задолженность не может быть погашена в ходе реструктуризации, применяется процедура реализации имущества должника. Вырученные средства направляются на погашение задолженности. В итоге должник освобождается от всех денежных обязательств, включая те, требования по которым не были заявлены кредиторами в ходе процедуры банкротства».Очень важно, по мнению большинства опрошенных юристов, то обстоятельство, что единственное жильё в ходе процедуры банкротства не может быть включено в конкурсную массу. Впрочем, возможны исключения. «Единственное жильё может быть выставлено на торги для погашения задолженности, если его стоимость в несколько раз превышает объём задолженности, с возвратом должнику оставшейся суммы, на которую он сможет приобрести жильё в соответствии с нормативами жилплощади на одного человека», – отмечает Вячеслав Роднин.stav-reporter.ru