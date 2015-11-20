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В Челябинске звонки назойливых коллекторов парализовали работу горбольницы скорой помощи.

20.11.2015 14:50 2 928 просмотров
В Челябинске звонки назойливых коллекторов парализовали работу горбольницы.

Вслед за ФСБ, нагрянувшей вчера в фирму микрозаймов, прокуратура проявила интерес к коллекторскому агентству «Срочно деньги».

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, рьяные коллекторы звонили своим должникам непрерывно, в том числе и на рабочие телефоны. Когда среди их клиентов оказался сотрудник Челябинской областной клинической больницы №3, такой метод применили и к нему. Используя автодозвон и автоответчик, коллекторы в грубой форме требовали погасить задолженность по кредиту. Постоянно занятый телефон медицинского учреждения нарушил работу практически всех отделений больницы. Администрация приняла решение отключить телефонную связь.

Сейчас полицейские Калининского отдела УМВД Челябинска проводят процессуальную проверку по факту противоправных действий коллекторов.

– При подтверждении фактов нарушения закона будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования, – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
ural1.ru

Комментарии 2

Leshiko  (Leshiko)
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Голос за кадром:
А это - Челябинск! Челябинские должники настолько суровы, что метелят коллекторов, на которых нет управы по всей стране... smile:D

Нет, ну право слово, наконец-то как-то стали направлять коллекторов в правовое русло. С почином! Печалит только, что потребовалась явная угроза здоровью и жизни людей. И не факт, что никто не пострадал из-за занятого телефона больницы.
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