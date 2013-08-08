Негативные ожидания подтверждаются

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На этой неделе рубль снова оказался под давлением, приблизившись к важным уровням 33 рубля к доллару и 38 рубля к корзине. В условиях крайне противоречивого и нестабильного внешнего фона завтрашнее заседание ЦБ РФ будет находиться под пристальным вниманием российского рынка. Мы надеемся, что ЦБ учтет риски для рубля и воздержится от снижения ставок.



Ситауция на рынке:

Нервозность по поводу ФРС сохраняется: На этой неделе несколько возросла нервозность на рынках после заявления главы ФРБ Чикаго, который выразил удовлетворенность экономической динамикой в США и уточнил, что сворачивание QE может начаться уже в сентябре. Хотя само по себе заявление не является сенсационным, рынок удивило то, что оно было сделано именно Ч. Эвансом, который до этого считался сторонником мягкой политики ФРС. Наиболее остро отреагировал нефтяной рынок, на котором цена Brent упала со $110 до $106 за баррель.



Неожиданный позитив из Китая: Хотя общий настрой относительно развивающихся рынков остается весьма осторожным – этому способствует снижение сводного индекса PMI (HSBC) развивающихся стран до 49,4 пунктов в июле, против 50,6 пунктов в июне, впервые за последние 4 года упав ниже пограничных 50 пунктов – неожиданные позитивные новости пришли из Китая: ускорение роста экспорта до 5% г/г в июле после падения на 3% г/г месяцем ранее превзошло ожидания рынка и способствует росту аппетита к риску в настоящий момент. Дополнительную поддержку рынку оказали позитивные макро данные из Европы, поддержавшие евро на уровне выше $1.33



Рубль упал до рекордных уровней, но сейчас укрепляется: На этой неделе рынке рубль обновил минимум последних четырёх лет по отношению к бивалютной корзине ЦБ вблизи психологической отметки 38,00. Относительно доллара, рубль недавно торговался вблизи отметки 33 рубля. В результате, даже после июльского сдвига коридора на 15 копеек, объем интервенций в последние несколько дней превысил июльские $200 млн в день. Только сегодня ослабление рубля остановилось благодаря позитивным новостям из Китая и Европы.



Прогноза и ожидания:

Внимание на ЦБ РФ: Завтра состоится заседание ЦБ РФ по процентной политике, что станет важным внутренним фактором движения рубля в краткосрочной перспективе. Ключевой вопрос заключается в том, пойдет ли ЦБ на снижение ключевых ставок или хотя бы даст сигнал к тому, что это может произойти в ближайшие месяцы. В пользу снижения говорит замедление инфляции. В июле она оказалась ниже официальных прогнозов и составила 6,5% г/г и имеет шансы на падение ниже 6% г/г в сентябре. Между тем, мы по-прежнему придерживаемся мнения, что слабость капитального счета является веским аргументом против снижения ставок. Поэтому мы сомневаемся в снижении ключевых ставок и полагаем, что ЦБ будет действовать через косвенные инструменты поддержки ликвидности, имеющие меньше издержек для валютного рынка.



Волатильность сохраняется: Динамика рубля пока подтверждает наш осторожный взгляд. Кроме того, низкая активность на валютном рынке является фактором повышенной волатильности курса. При этом позитивный импульс извне может оказаться недостаточно сильным для того, чтобы обеспечить разворот внутреннего негативного тренда. Торговые диапазоны по парам доллар/рубль и бивалютная корзина/рубль на ближайшую неделю составляют 32,5-33,5 и 37,5-38,5.



Статистика:

X 17/07/13 24/07/13 31/07/13 07/08/13

Интервенции ЦБ за неделю, $ млн -1003 -998 -997 -1201

Евро/доллар США, $ X 1,3125 1,3201 1,3302 1,3336

Цена на нефть Brent, $/барр 109,31 108,28 108,66 106,896