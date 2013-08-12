Обзор по рынку и прогноз на 12.08.2013

На фоне ожиданий замедления роста котировок мировых фондовых площадок начало торговой недели ознаменовалось незначительным укреплением доллара по отношению к большинству ведущих мировых валют. На данный момент можно увидеть «медвежий» тренд в йене. Это связано с тем, что показатели роста японской экономики разочаровали инвестиционное сообщество. Ритейлеры за океаном прогнозируют вялое начало нового учебного года, и это может повлиять на рост спроса на защитные долларовые активы и выход из риска.

По результатам второго квартала ВВП Японии вырос в годовом исчислении на 2,6%. Показатель можно назвать хорошим, но, тем не менее, он ниже прогнозов рынка. Уолл-стрит прогнозировала рост показателя на 3,6%. В итоге, пара USDJPY выросла на 0,2% до 96,50. Прогноз по паре «бычий» с ближайшей целью 97,10. Уже после публикации макроэкономических данных, в целях стимулирования национальной экономики, власти решили воздержаться от повышения налога. Объемы «шортящих» позиций снижаются, это можно увидеть на недельной статистике торгов.

В США к статистике по розничным продажам сегодня готовится основная валютная пара. После увеличения на 0,4% в июне, в июле показатель вырос на 0,3%. Тем не менее, настрой у рынка к показателю настороженный, и начало нового учебного года вряд ли принесет существенные прибыли. Ожидать роста доллара до 1,3290 стоит в случае, если данные окажутся хуже прогноза. И наоборот, - снижение до 1,3370 против евро. В настоящий момент основная валютная пара консолидируется у отметки 1,3300.