Обзор по рынку и прогноз на 16.08.2013

Последний день торговой недели не должен принести особых сюрпризов. За исключением сильного подорожания пары USDJPY, резких колебаний рынок не заметил. USDJPY прибавила в цене 0,3% до 97,60, достигнув недельного максимума. За последние два с половиной месяца йена уже выросла более чем на 4%, и на этом рост курса японской валюты исчерпан. На фоне проводимой правительством Шинзо Абе политики по выводу страны из дефляционной спирали, она будет только дешеветь. Наш прогноз по паре на конец третьего квартала 102,00.



Сегодня в США ожидается статистика по недвижимости, а в Европе - по инфляции и торговому балансу. Волна распродаж захлестнула фондовые рынки не только в США, но и в Азии. На фоне снижения потребительской активности в США Wall-Mart снизила свой прогноз на 2013 год. Золото прибавляет в цене как «защитный инструмент». Также возможен и резкий рост курса доллара на волне выхода «из риска».



Объемы начала строительства новых домов в США выросли в годовом исчислении до 900000 в июне по сравнению с 836000 месяцем ранее. Согласно прогнозам индекс потребительских настроений от Университета Мичиган вырастет до 85,2 пунктов в августе по сравнению с 85,1 в июле. Инфляция в еврозоне ожидается на уровне 1,6%. Таким образом, ближе к началу американской торговой сессии негативная динамика на фондовом рынке может привести к снижению пары EURUSD до 1,3270.