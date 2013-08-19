Обзор по рынку и прогноз на 19.08.2013

Сегодня единая валюта торгуется в узком коридоре против доллара. В ближайшие дни важной статистики из еврозоны не ожидается, однако, за последние две недели она была достаточно позитивной. В понедельник рынки ждут новых обнадеживающих сигналов от немецкой экономики.



Пара EURUSD незначительно снижается до 1,3320. После опубликования в среду расшифровки заседания Комитета по открытым рыкам ФРС США станет ясно, будет ли регулятор сворачивать дорогостоящую программу количественного смягчения в сентябре. Немецкий PMI может подскочить в августе до 51,1 против 50,7 пунктов в июле. Если показатель окажется лучше, то во второй половине дня следует ожидать рост курса единой валюты до 1,3360.



Среди лидеров роста - AUDUSD. Пара прибавляет более 0,3% до 0,9200. Последние комментарии Резервного банка Австралии носят нейтральный характер, поэтому дальнейшего снижения ставок рефинансирования пока не ожидается.



После публикации данных по торговому балансу страны, согласно которым торговый дефицит Японии составил 1,02 трлн йен, JPY сегодня теряет в цене. USDJPY растет до 97,70. Потенциал роста еще не исчерпан, и среднесрочный прогноз по паре составляет 102,00.