Обзор по рынку и прогноз на 20.08.2013

В предвкушении новой порции позитивной макроэкономической статистики из еврозоны, единая валюта сегодня торгуется у недельных максимумов. При этом на фоне ожиданий замедления китайской экономики и дальнейшего смягчения монетарной политики, австралийский и новозеландский доллары теряют в цене. Пока неизвестно, будут ли регуляторы постепенно свертывать программу количественного смягчения, поэтому американский доллар еще находится под давлением. Хотя, судя по всему, фондовые площадки уже сделали для себя неутешительный прогноз, так как на мировых биржах наблюдается шквал распродаж.



Пара AUDUSD рухнула сегодня на 0,7% до 0,9040, поскольку накануне были опубликованы расшифровки Резервного банка Австралии, из которых следует, что возможно дальнейшее снижение ставки рефинансирования. В связи с этим в краткосрочной перспективе пара может упасть до 0,9010.



Основная валютная пара замерла у отметки 1,3330. Рынок ждет результат размещения бондов из Мадрида. Есть основания полагать, что долговой аукцион в Испании пройдет хорошо, CDS на испанский долг продолжает снижаться. Ну и, конечно, способствовать росту единой валюты будет общий позитивный настрой в отношении экономики еврозоны. 22 августа Markit опубликует данные PMI по Европе, ожидается уверенный рост показателя, особенно в Германии. При таком раскладе пара может до конца недели преодолеть уровень 1,3400. Если же данные разочаруют, то возможно отступление EURUSD до 1,3290.