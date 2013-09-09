После победы кандидатуры Токио на проведение летней Олимпиады 2020 года начало новой торговой недели проходит под эгидой резкого снижения курса японской йены. Можно заметить стремительный рост японских фондовых индексов в ожидании солидных инвестиций в инфраструктуры страны в период подготовки к спортивному событию. В надежде также заработать на японских проектах, дорожает и австралийский доллар.
В текущем году Правительство Шинзо Абе смогло девальвировать йену на 13%. И, судя по всему, мы становимся свидетелями начала «большого пути снижения японской валюты». На фоне роста фондового Nikkei 225 более чем на 2% пара USDJPY сегодня прибавляет порядка 0,7% до 99,70. В ближайшее время существует шанс роста пары до 102,00.
Главной темой на предстоящей неделе остается ситуация с Сирией. Сегодня станет понятно, будут ли Соединенные Штаты применять военную силу. В случае, если военный удар станет новой реальностью на Ближнем Востоке, то следует ожидать роста до 1,3070 против евро. Инвесторы уже сейчас активно выходят «из риска», но в целом, вектор на рост спроса на «защитные» долларовые активы продолжится, что до середины октября поддержит котировки американской валюты.
Основная валютная пара консолидируется у отметки 1,3170. Далее движение будет обусловлено ситуацией в ЕС и за океаном. Пока глава ЕЦБ Марио Драги весьма осторожен в прогнозах роста экономики еврозоны. Для USD главной новостью предстоящей недели станет пятничная публикация данных по уровню потребительского доверия в США за сентябрь. Напомним, что в августе показатель достиг рекордного показателя за последние шесть лет - 85,1. Если данные окажутся лучше августовской статистики, то доллар имеет шансы укрепиться, или наоборот.
AUD поддерживают сегодня два события, - предстоящую Олимпиаду в Токио и результаты выборов в Австралии. Оппозиционная либерально-национальная коалиция австралийского парламента победила в выборах в нижнюю палату. В результате AUDUSD подрастает до отметки 0,9190. Уже в ближайшее время можно ожидать штурм уровня 0,9200.
Комментарии 0