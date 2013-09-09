Обзор по рынку и прогноз на 9.09.2013

После победы кандидатуры Токио на проведение летней Олимпиады 2020 года начало новой торговой недели проходит под эгидой резкого снижения курса японской йены. Можно заметить стремительный рост японских фондовых индексов в ожидании солидных инвестиций в инфраструктуры страны в период подготовки к спортивному событию. В надежде также заработать на японских проектах, дорожает и австралийский доллар.

В текущем году Правительство Шинзо Абе смогло девальвировать йену на 13%. И, судя по всему, мы становимся свидетелями начала «большого пути снижения японской валюты». На фоне роста фондового Nikkei 225 более чем на 2% пара USDJPY сегодня прибавляет порядка 0,7% до 99,70. В ближайшее время существует шанс роста пары до 102,00.



Главной темой на предстоящей неделе остается ситуация с Сирией. Сегодня станет понятно, будут ли Соединенные Штаты применять военную силу. В случае, если военный удар станет новой реальностью на Ближнем Востоке, то следует ожидать роста до 1,3070 против евро. Инвесторы уже сейчас активно выходят «из риска», но в целом, вектор на рост спроса на «защитные» долларовые активы продолжится, что до середины октября поддержит котировки американской валюты.



Основная валютная пара консолидируется у отметки 1,3170. Далее движение будет обусловлено ситуацией в ЕС и за океаном. Пока глава ЕЦБ Марио Драги весьма осторожен в прогнозах роста экономики еврозоны. Для USD главной новостью предстоящей недели станет пятничная публикация данных по уровню потребительского доверия в США за сентябрь. Напомним, что в августе показатель достиг рекордного показателя за последние шесть лет - 85,1. Если данные окажутся лучше августовской статистики, то доллар имеет шансы укрепиться, или наоборот.



AUD поддерживают сегодня два события, - предстоящую Олимпиаду в Токио и результаты выборов в Австралии. Оппозиционная либерально-национальная коалиция австралийского парламента победила в выборах в нижнюю палату. В результате AUDUSD подрастает до отметки 0,9190. Уже в ближайшее время можно ожидать штурм уровня 0,9200.