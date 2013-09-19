Обзор по рынку и прогноз на 19.09.2013

Мрачные прогнозы о снижении объемов программы количественного смягчения в США не сбылись, и это привело к росту котировок на мировых фондовых площадках. Поэтому на фоне распродаж защитных инструментов доллар и йена дешевеют. Американец рухнул до семимесячных минимумов, товарные валюты восстанавливают свои позиции.



Сегодня основная валютная пара консолидируется у отметки 1,3500, после того как продемонстрировала почти 2 фигуры роста. На текущий момент EUR/USD вполне может продолжить укрепление, учитывая, что во время своего вчерашнего выступления Бен Бернанке намекнул на то, что никаких изменений в монетарной политике вплоть до 2014 года не произойдет. Если в дело не вмешаются политические разногласия внутри еврозоны, пара способна добраться до 1,3590 к концу недели.



Касательно GBP/USD ситуация осложняется запланированной на сегодня публикацией отчета по розничным продажам. После недавнего резкого укрепления показателя мы можем увидеть коррекционный откат, что заставит пару отдать часть заработанного. Таким образом, если потребительский спрос упадет, мы ждем движения GBP/USD в район 1,6080.