Обзор по рынку и прогноз на 11.10.2013

Демократам и республиканцам не удалось договориться по потолку государственного долга США. Накануне президент Барак Обама провел переговоры с представителями Республиканской партии в Конгрессе. Однако рынки надеются, что проблема будет разрешена уже в ближайшем будущем. В связи с этим котировки фондовых площадок за океаном подскочили более чем на 2%. Эстафету позитива из США подхватила и Азия, в результате стоимость «защитной» йены резко снизилась. На фоне роста аппетита к риску, американский доллар теряет в цене против большинства мировых валют.



Четвертый день подряд пара USDJPY растет на позитивной волне биржевых индикаторов в Японии. Индекс Nikkei 225 прибавляет более 1%. Инвесторы закладывают в котировки позитив от решения проблемы потолка государственного долга США. Республиканцы предлагают временно поднять допустимый долговой уровень в целях предотвращения технического дефолта. Рынки убеждены, что проблема разрешится благоприятно уже в ближайшее время. USDJPY растет на 0,3% до 98,50. Ближайшая линия сопротивления проходит у черты 98,70, поддержки – у 97,90.



Пара EURUSD прибавляет 0,1% до 1,3540. На текущей неделе американский доллар вырос в цене на 0,5%. Сегодня наблюдается рост курса евро. Данные по потребительской уверенности за океаном могут оказать давление на доллар. Рынок ожидает худший показатель с января месяца. По нашим прогнозам, в последний день торговой недели пара будет консолидироваться у текущих уровней.