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Обзор по рынку и прогноз на 18.10.2013

18.10.2013 13:29 2 529 просмотров
На фоне улучшения экономической конъюнктуры в еврозоне доллар продолжает ослабевать по всему периметру рынка. Судя по всему, Федеральный Резерв пока не торопится сокращать объемы выкупа гособлигаций США. Дальнейшие действия ФРС будут направлены на поддержание приемлемого уровня ликвидности в американской финансовой системе. Сегодня важной статистики ни в США, ни в Европе не ожидается, поэтому резких движений валютных пар не предвидится.

Данные по рынку труда в США будут опубликованы 22 октября. Рынок ожидает, что экономика смогла сгенерировать 180000 новых рабочих мест по сравнению с 169000 по результатам августа.

Основная валютная пара «топчется» у 1,3680. Позитивные европейские макроэкономические данные последних недель подтверждают наши прогнозы о постепенном росте евро против доллара. Цель по паре – 1,4100. В настоящий момент основной линией поддержки EURUSD является уровень 1,3600, сопротивления - 1,3730.

Комментарии 2

Николай Рид  (рид)
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Сергей, вам вопрос!
ЦБ РФ является Россиийской структурой или нет?
Сергей Харинов  (Alfa-Forex)
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Николай, конечно является Российской структурой.
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