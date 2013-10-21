Обзор по рынку и прогноз на 21.10.2013

Несмотря на то, что американские конгрессмены все же пришли к соглашению, которое позволило стране избежать объявления технического дефолта, а правительству возобновить работу, валюта США остается под давлением. А в это время оппоненты доллара обновляют локальные максимумы. Подобная ситуация ожидалась, поскольку случившееся не может пройти без последствий для американской и мировой экономики. Предстоящая неделя обещает быть насыщенной и интересной. Это связано с тем, что Штаты намереваются публиковать те отчеты, которые не вышли в свое время из-за того, что многие бюджетные организации страны находились в вынужденном отпуске.



В преддверии публикации значимых отчетов первый рабочий день недели может пройти относительно спокойно. Большого внимания сегодня заслуживает отчет по продажам жилья на вторичном рынке. Хотя, скорее всего, котировки основной валютной пары не смогут вырваться из диапазона, установившегося ранее. Для того чтобы цены смогли преодолеть сопротивление на уровне 1,3710 (напомним, что пока цены достигли максимума на уровне 1,3703), потребуются дополнительные катализаторы, даже несмотря на то что в целом настроения на рынке складываются не в пользу доллара. В преддверии запланированного к публикации на вторник отчета по рынку труда США (NFP, который так и не вышел в первую пятницу октября), рынок, скорее всего, не предпримет решительных действий, тем более что отчет может спровоцировать повышенную волатильность. Вряд ли данные окажутся достаточно сильными, чтобы доллар смог восстановить часть потерь. Поэтому не исключено, что котировки евро/доллара нацелятся на движение к сопротивлению 1,38.

Хотя сегодняшний календарь и не содержит важной статистики, но как только последствия событий в США утихнут окончательно, состояние экономики еврозоны снова станет играть важную роль в динамике валют.



В пятницу британский фунт предпринял попытку пройти сопротивление на уровне 1,62, отметив максимум на 1,6224. Однако сделать это оказалось непросто. В настоящий момент этот уровень выглядит достаточно сильным сопротивлением, для прорыва которого ценам потребуются катализаторы. Не исключено, что цены будут удерживаться в пределах диапазона 1,6130 – 1,62, потому что сегодня ничего значимого к публикации не запланировано. Но как только появятся новости из США или же выйдет важная собственная статистика (последние отчеты внесли некоторые опасения относительно темпов восстановления экономики Великобритании), ситуация может переломиться, и котировки нацелятся на движение к 1,6250 и далее 1,63.



На стыке интересов снова оказывается пара USD/JPY. С одной стороны, ситуация в США остается очень непростой, и последние события приведут к тому, что о возможном начале выхода из программы количественного стимулирования в текущем году придется забыть, а это явно пойдет американской валюте во вред. С другой - растущий курс иены приведет к тому, что начавшая демонстрировать некоторые признаки восстановления экономика Японии даст трещину, и правительство будет вынуждено вновь предпринимать меры по расширению программ стимулирования. Если данные из США в ближайшие дни будут разочаровывать, то, несмотря на все противоречия, котировки пары способны продолжить падение к уровню 97,00.