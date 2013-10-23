Обзор по рынку и прогноз на 23.10.2013

Серьезный удар по доллару США нанесли вчерашние данные по рынку труда, однако уже сегодня утром он сумел восстановить большую часть своих позиций благодаря резкому росту спроса на безопасные активы. Катализатором послужили разговоры о том, что в первом полугодии объемы списанных «токсичных активов» в банковском секторе Китая практически утроились, поэтому новость о намерениях банков готовиться к грядущей серии дефолтов, вызывает подозрение.

Паре AUD/USD было «тяжелее» всего, поначалу она достигла 4,5-месячного максимума 0,9757 на выходе сильных данных CPI, а затем рванула вниз сразу на выходе известий из Китая. В итоге, пара достигла локального минимума на отметке 0,9631 и пока не собирается останавливаться на пути вниз.

В это время коррекция вниз EUR/USD носила сдержанный характер, а вот GBP/USD на текущий момент практически отдала все заработанное вчера. Впереди публикация протокола прошлого заседания Банка Англии, который может только усилить давление на британскую валюту. GBP/USD может продолжить движение вниз с ближайшей целью на 1,6120.