Без сюрпризов

В условиях относительно спокойного внешнего фона рубль демонстрирует плавное ослабление, что укладывается в наши ожидания. Хотя некоторые участники рынка рассматривают улучшение позиций России в рейтинге Doing Business как аргумент в пользу дополнительного притока капитала на российский рынок, на наш взгляд общий рейтинг DB отражает динамики настроений в экономике, и мы сохраняем осторожный взгляд на рубль.

Решение ФРС не принесло неожиданностей: Решение ФРС США не менять объемы QE было ожидаемым. Как мы уже отмечали, трудности с согласованием бюджета в начале октября убедили рынок, что сворачивание QE придется отложить на некоторое время. Вместе с тем, риторика комментария ФРС была недостаточно «мягкой», что спровоцировало некоторое укрепление доллара. Снижение пары евро-доллар с $1,38 до $1,37 пока укладывается в коррекцию, но может продолжиться в случае дальнейшего ужесточения риторики.

Нефть в боковом тренде. Показанный на прошлой неделе минимум $106 за баррель Brent оказался краткосрочным, и уже в среду нефть торговалась на своем среднегодовом уровне $110 за баррель. Фундаментально на рынке нефти отсутствуют явные драйверы для движения в какую-либо сторону. Высокий уровень запасов нефти в стратегических хранилищах США и риски появления негативных новостей из Китая выступают не в пользу движения котировок вверх. Вместе с тем, сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке и перенос сроков сворачивания программы выкупа активов ФРС поддерживают цены на текущем уровне.

Ослабление рубля возобновилось. Динамика рубля подтвердила наш тезис о том, что укрепление на прошлой неделе было хрупким. Курс рубля к доллару упал с 31,65 руб и сейчас торгуется на уровне вблизи 32,0 руб. Бивалютная корзина ЦБ подорожала с 37,1 до 37,4 руб, вынудив ЦБ продать вчера $130 млн на рынке. Между тем, до этого всю неделю регулятор покупал на рынке по $60 млн в день по заказу Минфина для пополнения Резервного Фонда. Общий объем покупок в этом году планируется на уровне всего $1 млрд, что не должно оказать значительного влияния на рынок.

Успех России в рейтинге Doing Business не отражает динамики настроений в экономике: Российский финансовый рынок с энтузиазмом воспринял резкий скачок России в рейтинге Doing Business до 92-го места (улучшение на 19 строчек за год и на 31 строчку за три года). Между тем, несмотря на успехи в рейтинге DB темпы роста ВВП России кардинально ухудшились до 1,3% г/г за 9М13 против 3,4% в 2012 г. и 4-5% в 2010-11 г. Таким образом, на наш взгляд, улучшение позиций России в рейтинге DB нельзя рассматривать как адекватный индикатор улучшения настроений в экономике, и мы сохраняем осторожный взгляд на динамику ВВП и оттока капитала в ближайшей перспективе.

В поисках тренда: В отсутствие мощного новостного потока мы ожидаем относительно спокойной динамики в ближайшую неделю. Торговые диапазоны по парам доллар/рубль и бивалютная корзина/рубль на ближайшую неделю представляются нам как 31,5-32,5 и 37,0-37,75 соответственно. Ключевыми внешними темами для рынка останутся перспективы QE в США, а также банковский сектор Китая. Особое внимание рынки уделят предстоящему в середине ноября пленуму ЦК компартии Китая, который должен прояснить позицию руководства страны относительно экономического курса.



Статистика

9/10/13 16/10/13 23/10/13 30/10/13

Интервенции ЦБ за неделю, $ млн -876 -755 +47 +119

Евро/доллар США, $ 1,3568 1,3562 1,3672 1,3736

Цена на нефть Brent, $/барр 108,94 111,15 108,01 110,06