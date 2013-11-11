Обзор по рынку и прогноз на 11.11.2013

Сегодняшний день ознаменован восстановлением позиций основной валютной пары. После позитивных данных по рынку труда США на фондовые площадки вернулся оптимизм. На фоне роста индекса Nikkei 225 более чем на один процент, американская валюта достигла двухнедельных максимумов против йены. Рынки продолжают отыгрывать понижение ставки со стороны ЕЦБ, и пока по паре EURUSD мы прогнозируем понижательный тренд.



После стремительного падения EURUSD спокойно «вздохнула». В октябре единая валюта потеряла в цене 0,4%. 13 ноября будут опубликованы данные по промышленному производству блока по результатам сентября. Ожидается снижение экономики еврозоны на 0,3%. Новость нельзя назвать хорошей, особенно учитывая позитивный прирост на 1% месяцем ранее. Тем не менее, негатив уже заложен в котировки. В ходе европейской сессии единая валюта прибавляет 0,2% до 1,3390. Пара имеет шансы перейти границу в 1.3400 и устремиться к цели 1,3430. Далее ожидаем коррекцию.



Дефицит счета текущих операций в Японии составил $ 1,3 млрд по результатам сентября. Это стало рекордным показателем с 1985 года. USDJPY торгуется у отметки 99,10. Пара перекуплена, поэтому не исключаем откат к 98,70 в ходе европейской сессии. Инвесторы продолжают радоваться экономической ситуации. Безработица в стране снизилась до 7,6% в третьем квартале, что является рекордно низким показателем с 2009 года. Таким образом, Банк Англии может стать первым среди регуляторов, который пойдет на повышение ставки. Сегодня пара торгуется у отметки 1,6020. На фоне ожидания роста ставки, быки могут отправить ее к отметке 1,6070.