Обзор по рынку и прогноз на 22.11.2013

Йена обновила четырехмесячные минимумы в ходе азиатской торговой сессии. На фоне восстановления экономики Страны восходящего солнца и увеличения потребительских цен, японские фондовые площадки продолжают уверенный рост. Долгосрочная цель властей страны - это снижение курса JPY . Глава Банка Японии Курода заявил, что регулятор будет работать над сужением спреда доходности, как местных, так и американских гособлигаций.

USDJPY консолидируется у отметки 101,00, и дальнейшие шаги смягчения монетарной политики со стороны Банка Японии будут только способствовать росту пары. В своем выступлении в японском парламенте господин Курода отметил, что йена пока еще не достаточно ослабла, чтобы поддерживать устойчивую инфляцию в стране с целевым уровнем 2%. Сегодня йена может скорректироваться до отметки 100,90 против доллара. Далее цель по паре 102,00 до конца года.

Основная валютная пара подрастает на 0,2% и готова штурмовать отметку 1,3500. Немецкая экономика выросла на 0,3% в третьем квартале и на 1,1% в годовом исчислении. Исходя из этого, можно сделать вывод об устойчивом восстановлении экономической конъюнктуры в сильнейшей стране еврозоны.