Обзор по рынку и прогноз на 29.11.2013

Свое восхождение продолжают европейские валюты. Отчасти, они воспользовались тем, что днем ранее американские рынки были закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения. Общеевропейская валюта отметила локальный максимум на уровне 1,3621. Тем не менее, рынок все еще находится под впечатлением того, что ранее, две крупнейшие партии Германии все же смогли договориться о создании коалиции и сохранении Ангелой Меркель своего поста канцлера ФРГ а, следовательно, удержания политического курса. Росту основной пары способствовало и укрепление кросса евро/иена после того, как опубликованные сегодня данные по экономике Японии дали основания ждать, что Центробанк страны продолжит действовать в направлении смягчения монетарной политики.

Сегодня у евро есть шансы на откат от достигнутых максимумов. Во-первых, фиксация прибыли в конце недели может спровоцировать падение. Во-вторых, данные по инфляции еврозоны заслуживают внимания. Показатель потребительских цен снижается в течение длительного времени, что чревато дефляцией. Если показатель CPI продемонстрирует более низкие, чем прогнозируется, цифры, это может быть воспринято, как повод для ЕЦБ пойти на дополнительное смягчение монетарной политики. На фоне подобных ожиданий евро может оказаться под давлением, снизившись к уровню 1,3587 и далее 1,3530.

Британский фунт на азиатской сессии совсем немного не дотянул до максимума 2012 года на уровне 1,6381, поднявшись до отметки 1,6373. Валюта продолжает оставаться под влиянием событий четверга, когда стало известно, что программа финансирования ипотечного кредитования отменена. Это является очередным свидетельством того, что экономика страны продолжает демонстрировать признаки восстановления. Тем не менее, будет непросто пройти достигнутые уровни, что позволяет ждать отката к поддержке 1,63.

Пара Доллар/иена откатилась от уровня 102,60, который стал максимумом с мая текущего года. Как уже отмечалось, рост пары был вызван ожиданиями, что Банк Японии продолжит внедрять меры стимулирования. Но в дальнейшем, коррекция в кроссах с европейскими валютами позволила иене отыграть часть позиций и по отношению к доллару.