Обзор по рынку и прогноз на 11.12.2013

Сегодня доллар продолжает уверенный рост по отношению к большинству мировых валют. Стремительнее всего «американец» дорожает против австралийского и новозеландского доллара. Позитивная статистика из США заставляет инвесторов пересматривать свои прогнозы в отношении сворачивания программы количественного смягчения. Переговоры по бюджету США привели к решению о снижении государственных расходов за океаном на 60 млрд. долларов в ближайшие два года, что приведет к сокращению американского бюджета на 23 млрд. долларов.

17-18 декабря на заседании Комитета по открытым рынкам США, возможно, будет рассмотрен вопрос о сокращении программы количественного смягчения с нынешних 85 млрд. ежемесячно до 70 млрд. долларов США. В случае, если решение будет принято, то можно ожидать снижение котировок американских фондовых площадок и укрепление курса доллара как «защитного» инструмента.

Данные по промышленному производству в еврозоне могут поддержать евро. Ожидается рост показателя на 0,3% в октябре по сравнению с падением на 0,5% в сентябре. Пара EURUSD топчется у отметки 1,3760. Если статистика из еврозоны окажется лучше прогнозов рынка, то следует ожидать рост пары до 1,3810. В противном случае может произойти консолидация на текущих уровнях.

Австралийский доллар находится в лидерах падения. Индекс потребительского доверия австралийцев рухнул на 4,8% в ноябре после роста на 1,9% в октябре. Завтра ожидаются негативные данные по рынку труда. Рынок прогнозирует рост безработицы до 5,8% в ноябре. Все это может побудить Резервный банк Австралии пойти на снижение ставки рефинансирования и, как следствие, снижение курса австралийского доллара. Пара AUDUSD рухнула на 0,4% до 0,9120. Далее ожидается показатель ниже отметки 0,9100.