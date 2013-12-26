Обзор по рынку и прогноз на 26.12.2013

На данный момент наблюдаются низкие объемы валютных торгов. Так как в большинстве стран Европы сегодня выходной, то основные новости приходят из Азии. Японская йена коснулась пятилетних минимумов, что укладывается в политику страны по выходу из дефляционной спирали. ФРС приняла решение сократить программу выкупа облигаций, тогда как Банк Японии намерен продолжать беспрецедентно мягкую монетарную политику.



Среди лидеров падения можно выделить австралийский доллар.



Пара USDJPY продолжила рост на фоне улучшения экономической конъюнктуры в США. Даже на фоне возможного замедления темпов роста национальной экономики Банк Японии пока не намерен сокращать объемы выкупа госдолга на внутреннем рынке. Пара сегодня выросла до 104,70, немного сдав свои позиции с уровня 104,84. Можно ожидать, что в январе пара вырастет выше 105,00



Пара EURUSD не сдает своих позиций. Оптимизм на фондовых площадках может привести к тому, что инвесторы буду распродавать долларовые инструменты, а это может привести к снижению курса американской валюты.

Сегодня основная валютная пара торгуется у отметки 1,3690, отступив от максимальных уровней в 1,3703. На наш взгляд, евро может достигнуть отметки 1,4100, постепенно прибавляя в цене.