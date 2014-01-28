Обзор по рынку и прогноз на 28.01.2014

После стремительного падения в ходе прошлых сессий мировые фондовые индексы имеют все шансы на восстановление. Перед двухдневным заседанием ФРС США, доллар пока стоит на месте. Рынки не исключают вероятности сокращения объемов выкупа американского госдолга еще на 10 млрд долларов США.



Пара USDJPY сегодня демонстрирует рост. Японский Nikkei 225 несколько восстановился, но все-таки закончил торговую сессию в минусе. В ближайшее время японская йена, согласно нашим прогнозам, будет дешеветь на фоне проводимой Банком Японии политики по выводу страны из дефляционной ловушки. Пока цель по паре 106,2 остается неизменной. Пара прибавляет 0,15% до 102,80, она обладает значительным потенциалом роста и сейчас идеальна для долгосрочных инвестиций.



Британский фунт тоже демонстрирует позитивные данные. Рынок прогнозирует рост ВВП Великобритании на 2,8% в четвертом квартале 2013 года. Это является свидетельством выхода страны из кризиса. Соответственно солидные макроэкономические данные будут поддерживать «британца».



GBPUSD растет на 0,15% до 1,6610. Мы считаем вероятным рост до 1,6650 и далее откат до 1,6620.