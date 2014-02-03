Обзор по рынку и прогноз на 03.02.2014

На фоне ожиданий решительных действий ЕЦБ в связи с низкой инфляцией в еврозоне, единая валюта сегодня теряет в цене. Британский фунт стремительно сдает позиции против американского доллара, валюта была сильно перекуплена. Лидером роста можно назвать австралийский доллар, инвесторы не исключают повышения ставок со стороны Резервного банка Австралии.



В январе потребительские цены в еврозоне выросли на 0,7% в годовом исчислении после роста на 0,8%. Порог инфляции, установленный ЕЦБ, составляет 2%. Низкие темпы роста потребительских цен могут стать причиной смягчения кредитно-денежной политики в еврозоне. В этом случае евро имеет шансы протестировать отметку 1,2100 против доллара.



Сегодня EURUSD торгуется у отметки 1,3480. Тренд по паре нисходящий, основная линия поддержки проходит на уровне 1,3377, далее возможен отскок до 1,3502.



В текущем году японская йена продолжит снижение. Наш прогноз по паре USDJPY 106,2. Смягчение кредитно-денежной политики со стороны Банка Японии и стимулирование роста потребительских цен будет сопровождаться ослаблением курса японской валюты. При этом в Стране восходящего солнца немаловажную роль сыграет и рост котировок фондового рынка.