Обзор по рынку и прогноз на 04.02.2014

Массированная распродажа на фондовых рынках наблюдается в текущем году впервые. Накануне произошло падение американских фондовых индексов более чем на 2%, а сегодня в Азии Nikkei 225 обвалился на целых 4%. В США опубликовали провальные данные по промышленному производству. Также рынки обеспокоены замедлением китайской экономики. Итогом такого беспокойства стал тот факт, что йена и американский доллар пользуются спросом в качестве защитных инструментов. Австралийский доллар безусловный фаворит, он подорожал на 1,7% против доллара США.

Японская йена достигла максимумов за два месяца против доллара США. Бегство инвесторов от риска приводит к поддержанию японской валюты. Ожидается снижение темпов роста новых рабочих мест в частном секторе согласно данным по безработице от ADP, которые будут опубликованы завтра. USDJPY сегодня торгуется у отметки 101,00, сейчас пара консолидируется. Тренд снижения пары может быть продолжен в том случае, если негатив на мировых фондовых площадках сохранится. Рекомендуем «подбирать» пару у черты 100,70.

В лидерах роста находится пара AUDUSD. Согласно заявлению Главы Резервного банка Австралии Глена Стивенса, регулятор пока оставляет ставку рефинансирования на уровне 2,5%. Инвесторы ожидали снижения ставки в целях стимулирования экономического роста. Пара прибавляет 1,7% до 0,8900. Мы считаем, что рост среднесрочно может продолжиться до 0,9300.