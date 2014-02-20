Обзор по рынку и прогноз на 20.02.2014

На мировых фондовых рынках мы наблюдаем обвал, в то время как Силиконовая долина пребывает в шоке от сделки по покупке текстового мессенджера WatsApp. Валютные спекулянты активно скупают японскую валюту на волне вывода средств из риска. Доллар пользуется спросом.



Значительно теряет в цене пара USDJPY в предпоследний день торговой недели на фоне коррекции на мировых фондовых рынках. На 2,2% снижается Nikkei 225. Слабые данные PMI в Китае разочаровали инвесторов, а это приводит к росту опасений замедления роста китайской экономики. На 0,3% растет JPY против доллара. Пара торгуется у отметки 101,90. Поддержка проходит у черты 101,77, сопротивление - 102,43.



Незначительно прибавляет в цене основная валютная пара. Рынки ждут релиз по инфляции в США. Прогноз пока неутешительный – ожидается замедление темпов роста потребительских цен в январе до 0,1%. Итогом становится то, что мы видим снижение курса доллара против евро. EURUSD теряет 0,1% до 1,3750. Рост ограничен линией 1,3763.