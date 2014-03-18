Обзор по рынку и прогноз на 18.03.2014

Сегодня доллар и йена дорожают по всему периметру рынка. Несмотря на то, что на мировых фондовых площадках царит оптимизм, инвесторы на валютных торгах предпочитают уходить в защиту. Австралийский доллар пытался расти в Азии, но споткнулся о спрос на доллары. В Австралии были опубликованы позитивные макроэкономические данные. Внимание инвесторов будет приковано к двухдневному заседанию ФРС, которое начинается сегодня.



Основная валютная пара флиртует с уровнем 1,3900. Глава ФРС США Дженет Эллен, судя по всему, заявит о своей приверженности низким ставкам рефинансирования. Вопрос в том, как скоро будет сворачиваться программа количественного смягчения. Пока мы ставим на евро после того, как единая валюта была значительно перепродана в прошлом году. EURUSD снижается на 0,1% до 1,3910. Восходящий тренд не сломлен, мы прогнозируем рост до 1,4100 в среднесрочной перспективе.



AUDUSD незначительно корректируется. Сегодня были опубликованы данные по динамике экономических показателей Австралии за последний квартал 2013 года. ВВП страны за отчетный период вырос на 0,8%, что чуть выше прогнозов аналитиков.



Сегодня в Азии пара снижается на 0,2% до 0,9070. Далее ожидаем рост после достижения уровня 0,9064.