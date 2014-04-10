Обзор по рынку и прогноз на 10.04.2014

Доллар продолжает оставаться под давлением. Евро и фунт забираются все выше. Иена ведет себя более сдержанно, но все же котировки пары USDJPY упорно движутся в район поддержки 101,41. Под давлением американская валюта оказалась на фоне опубликованного протокола последнего заседания ФРС. Американский регулятор оказался не слишком оптимистичен. Также в нем была отмечена явная слабость рынка труда.

Европейский календарь на четверг не принесет ничего интересного. Значимых отчетов к публикации не запланировано. А это значит, что пара будет оставаться под влиянием рыночных настроений. Поэтому не исключено, что цены попытаются еще раз преодолеть сопротивление 1,3860. Но, скорее всего, без дополнительных катализаторов пройти его будет проблематично, поэтому вполне возможна коррекция к 1,3830. К тому же, высокий курс общеевропейской валюты негативно сказывается на состоянии экономики региона. Поэтому при дальнейшем его росте не исключены вмешательства официальных лиц в виде вербальных интервенций, но, скорее всего, и реакция на подобные события будет ограниченной до начала реальных действий европейского регулятора.



Британский фунт консолидируется в районе сопротивления 1,68. Дальнейший его рост может быть ограничен. К тому же на сегодняшний день не запланировано к публикации отчетов, способных спровоцировать активную динамику. Заседание МРС по монетарной политике вряд ли расшевелит рынок, поскольку, скорее всего, ничего нового на нем принято не будет. Переходить к ужесточению пока несколько преждевременно, поскольку экономика хоть и восстанавливается, но все же этот процесс пока проходит довольно шатко. Не исключено, что пара вернется в район поддержки 1,6770, а при прорыве пойдет дальше вниз к 1,6730.



Пара USDJPY упорно пытается снизиться к уровню 101,41. Но причин для этого не так много. Более того, при условии, что сегодняшние данные по обращениям за пособием по безработице продемонстрируют снижение, вполне возможно, что цены снова попытаются вернуться к сопротивлению 102,00 с дальнейшей целью на 102,74. Ведь поводов для падения у иены вполне достаточно.