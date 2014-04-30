Фундаментальный анализ валютного рынка на 30.04.2014 от Альфа-Форекс

Евро после вчерашних разочаровывающих данных по уровню инфляции в Германии продолжает оставаться под давлением. Фунт удерживается в пределах установившегося ранее диапазона. Иена растет к доллару после публикации решения Банка Японии по монетарной политике.



Евро/доллар тестирует поддержку 1,38. Если запланированные на сегодня данные по розничным продажам и рынку труда Германии, а также данные по индексу потребительских цен еврозоны окажутся достаточно слабыми, котировки могут продолжить падение, нацеливаясь на движение к поддержке 1,3770 и, далее, к 1,3740. И такая динамика будет вполне понятна, поскольку она увеличит шансы вмешательства ЕЦБ в монетарную политику. Возможно, что на майском заседании изменений внесено и не будет, но тон комментариев моет оказаться более мягким.



Фунт возвращается к поддержке на уровне 1,68. В целом, состояние британской экономики выгладит очень стабильным. Вчерашние данные по ВВП отразили рост на 3,1% - такого подъема пока не показывает больше ни одна экономика Большой семерки. На сегодняшний день британский календарь не содержит ничего интересного. Поэтому пара будет оставаться под влиянием внешних факторов, в частности данных из США.



USDJPY сегодня уже получила повод для ослабления в виде решения по ставке Банка Японии. Регулятор не стал вносить изменений в монетарную политику, что стало подтверждением того, что он пока не опасается негативного влияния на экономику со стороны повышения налога 1 апреля, а также не видит угрозы для инфляции. Но не исключено, что во второй половине дня пара развернется. Будут опубликованы данные по ВВП США за 1 квартал, а также отчет по рынку труда от ADP. При условии, что отчеты отразят продолжение стабилизации экономики Штатов, можно ждать возврата к отметке 102,73 с дальнейшим ее тестированием и в случае прорыва подъемом к 103,00. Также некоторую поддержку доллар может получить со стороны решения ФРС по монетарной политике, но в том случае, если регулятор продолжит выход из QE3.



Андрей Диргин, руководитель отдела аналитики Альфа-Форекс