Фундаментальный анализ валютного рынка на 05.05.2014

Данные по рынку труда США, опубликованные в пятницу, оказались достаточно сильными, что смогло на некоторое время оказать доллару поддержку. Число новых рабочих мест выросло на 288 тыс, а уровень безработицы с отметки 6,7% снизился до 6,3%. Однако, после того, как рынок в полной мере оценил появившуюся информацию, доллар оказался под давлением. Все дело в том, что снижение числа безработных произошло на фоне уменьшения доли экономически-активного населения.



Евро/доллар удерживается выше уровня 1,3860. Отсутствие значимых макроэкономических отчетов, скорее всего, приведет к тому, что пара будет двигаться под влиянием технических факторов. Котировки пары находятся в опасной близости от уровня 1,39. А это значит, что в торги в любой момент может вмешаться ЕЦБ с заявлениями о том, что такой курс валюты несет угрозу для экономики. Поэтому пара может начать нисходящую коррекцию в район уровня 1,3830.



Британская экономика опасений не вызывает, что и позволяет фунту удерживаться выше уровня 1,6850. На прошлой неделе пара отметила максимум на уровне 1,6918, но пока не смогла на нем удержаться. Сегодня в стране выходной, поэтому движения будут в большей степени обусловлены внешними факторами.



USDJPY закрепилась ниже уровня 102,00. На ее динамику влияние оказывает рост геополитической напряженности на Украине. Именно поэтому иена пользуется повышенным спросом. Если обратить внимание на отчеты, то сегодня к публикации запланированы данные по деловой активности в сфере услуг США. Ожидается небольшое снижение показателя, что может усилить давление на доллар. Поэтому не исключено падение пары в район поддержки 101,42.



Андрей Диргин, руководитель отдела аналитики Альфа-Форекс