Фундаментальный анализ валютного рынка на 06.05.2014

Понедельник в силу отсутствия значимых отчетов прошел на валютном рынке достаточно спокойно. Валюты консолидировались в пределах установившихся ранее диапазонов. К текущему моменту евро и фунт начали укрепление по отношению к американской валюте. Преодолеть поддержку на 102,00 пытается и пара доллар/иена.



Евро/доллар по-прежнему удерживается выше уровня 1,3860. При этом пара явно нацеливается на движение к сопротивлению 1,39. Расти общеевропейской валюте будет непросто. В четверг состоится очередное заседание ЕЦБ по монетарной политике. Изменений в нее, скорее всего, внесено не будет, но вербальную интервенцию Марио Драги на пресс-конференции проведет. Сегодня же внимание стоит обратить на данные по деловой активности в сфере услуг еврозоны и отдельных стран, входящих в ее состав, а также данные по розничным продам Е18. При условии, что статистика окажется умеренно позитивной, пере все же может попытаться пройти отметку 1,39 с дальнейшей целью на 1,3960.



Индекс деловой активности в сфере услуг сегодня опубликует и Великобритания. Если отчет окажется достаточно сильным, это станет очередным подтверждением тому, что национальная экономика прочно стоит на пути восстановления и, следовательно, у МРС не будет поводов затягивать с началом ужесточения монетарной политики. Прорыв выше уровня 1,6918 позволит ждать роста к 1,6950 и, далее, 1,70.



USDJPY остается под влиянием темы бегства от рисков, что способствует умеренному укреплению иены. Прорыв ниже уровня 102,00 позволит ждать падения к поддержке на 101,42. На данный момент особых катализаторов для разворота у пары, по сути, нет. К публикации запланированы данные по торговому балансу США. Но отчет редко вызывает активный отклик у доллара. Тем не менее, если цифры окажутся лучше прогноза, возможен возврат к отметке 102,37.





Андрей Диргин, руководитель отдела аналитики Альфа-Форекс