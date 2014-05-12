Фундаментальный анализ валютного рынка на 12.05.2014

Доллар сегодня откатывается от ранее достигнутых максимумов. В целом, это можно объяснить технической коррекцией. Значимых отчетов к публикации не запланировано и это обуславливает довольно сдержанную динамику.



К завершению недели евро подошел с потерями. Давление на валюту оказали высказывания Марио Драги о том, что ЕЦБ готов пойти на дополнительное стимулирование в июне. К текущему моменту пара немного восстановилась, однако, ожидания монетарного смягчения может оказывать на нее давление в течение ближайшей недели. Сегодня значимой статистики не публикуется, поэтому паре пройти сопротивление на уровне 1,3770 будет непросто. Хотя все же не исключен возврат к отметке 1,38.



У фунта поводов для роста остается достаточно. Тем более, что на текущей неделе будет опубликован квартальный инфляционный отчет от Банка Англии. Скорее всего, рынок будет закладывать в цены повышение прогноза по темпам роста экономики и инфляции, что и будет оказывать поддержку паре вплоть до среды. Прорыв выше уровня 1,69 позволит ждать дальнейшего роста к отметке 1,6950.



USDJPY на опубликованные сегодня утром данные по торговому балансу не отреагировала. Хотя отчет оказался хуже ожиданий, отразив более сильное расширение отрицательного сальдо. Похоже, что Банку Японии все же придется пойти на дополнительное стимулирование экономики. Но пока рынок подобные ожидания в цены не закладывает, поскольку последние комментарии официальных лиц отразили их нежелание идти на расширение стимулирующих мер. Штаты значимой статистики не публикуют. Поэтому пара, скорее всего, продолжит консолидацию в диапазоне 101,42 – 102,00.





Андрей Диргин, руководитель отдела аналитики Альфа-Форекс