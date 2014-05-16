Фундаментальный анализ валютного рынка на 16.05.2014

В четверг валюты продемонстрировали разнонаправленную динамику. В первой половине дня доллар укреплялся, но к завершению начал сдавать позиции. При этом, стоит отметить, что статистика из США оказалась, в целом, неплохой.



Вчерашние данные по темпам роста экономики еврозоны отразили, что рост, хоть и продолжается, но темпы его гораздо ниже, чем ожидалось. Вкупе с настроениями, которые продемонстрировал по итогам последнего заседания европейский регулятор (напомним, что Марио Драги высказался в том ключе, что в июне ЕЦБ готов будет пойти на дополнительные меры стимулирования), это может оказывать давление на валюту направляя котировки снова к уровню поддержки 1,3680.



Фунт поначалу тоже немного снижался вслед за евро. Но все же ситуация в экономике Великобритании, по сравнению с европейской, куда как более стабильна. Просто рынок в последние дни был немного разочарован отсутствием конкретики в высказываниях Марка Карни относительно сроков начала повышения ставки. В результате, ,к текущему моменту пара вернулась в район уровня 1,68, где и консолидируется в пределах неширокого диапазона.



Пара USDJPY снизилась в район уровня 101,42. При этом, даже хорошие данные по еженедельным обращениям за пособием по безработице (показатель снизился до минимума с мая 2007 года – 297 000) не смогли вернуть веру в доллар. Рынок, похоже, последовал за динамикой фондового рынка, который начал падение на фоне довольно слабой статистики по промышленному производству в США. Показатель продемонстрировал падение на 0,6% после роста на 0,9% месяцем ранее. Сегодня США публикуют данные по рынку недвижимости (разрешения на строительство и число заложенных фундаментов). При условии, что отчеты будут достаточно сильными, пара все же может отойти от достигнутых минимумов, нацеливаясь на возврат к сопротивлению 102,00.



Андрей Диргин, руководитель отдела аналитики Альфа-Форекс