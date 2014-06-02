Фундаментальный анализ валютного рынка на 02.06.2014

Доллар пытается укрепить свои позиции по отношению к большинству основных соперников. При этом, если у евро для ослабления есть явные предпосылки в виде ожидания смягчения монетарной политики ЕЦБ, то фунт в большей степени движется под влиянием технических факторов и под влиянием динамики общеевропейской валюты.



Пара евро/доллар после краткосрочного прорыва выше 1,3630 снова начала падение к поддержке 1,36, прорыв которой даст основания ждать падения к 1,3540. Под давлением пара может оставаться до заседания ЕЦБ в четверг. В дальнейшем, в зависимости от его итогов, падение либо ускорится, либо пара начнет довольно активную восходящую коррекцию. Сегодня выдут окончательные данные по деловой активности в производственном секторе еврозоны и отдельных стран, входящих в монетарный блок. Реакция будет возможна в случае отклонения показателя от предварительных значений. Также сегодня Германия опубликует отчет по инфляции. В преддверии заседания Центробанка очередное свидетельство ослабления ценового давления может оказать на евро давление.



Индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности сегодня публикует и Великобритания. Если цифры окажется достаточно сильными, пара фунт/доллар может возобновить рост в район уровня 1,68, поскольку это даст основания ждать хороших темпов роста экономики и во втором квартале текущего года.



USDJPY консолидируется в районе уровня сопротивления 102,00. Если он будет преодолен, продолжится рост в район уровня 102,37. Подтверждения стабилизации американской экономики рынок будет искать в данных по деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности. И именно позитивная статистика может стать тем катализатором, который позволит паре прорваться выше отметки 102,00, поскольку каждый сильный отчет – это намек для ФРС о том, что пора бы начинать действовать более решительно.



Андрей Диргин, руководитель отдела аналитики Альфа-Форекс