Фундаментальный анализ валютного рынка на 09.06.2014

После насыщенной событиями прошлой недели и довольно высокой волатильности ими спровоцированной, новую основные валютные пары начинают достаточно сдержанно, консолидируясь в пределах нешироких диапазонов. И, вполне возможно, что в понедельник особой активности наблюдаться не будет, поскольку значимой макростатистики к публикации не запланировано.



Евро/доллар может попытаться развить восходящую коррекцию в район уровня 1,3680 На фоне отсутствия новостей. Свое падение на фоне смягчения монетарной политики ЕЦБ пара уже отыграла и теперь рынок ждет подтверждений, что действии регулятора приносят ожидаемые результаты. Небольшую поддержку, но явно недостаточную для порыва ключевых уровней пара может получить со стороны публикации данных по уверенности инвесторов от Sentix при условии, что отчет хотя бы совпадет с прогнозом и продемонстрирует рост до 13,5 от 12,8 в мае.



Фунт пока удерживается выше уровня 1,68 и это позволяет ждать роста в район отметки 1,6850. Но в течение сегодняшнего дня катализаторов для роста у пары нет: ни собственных, ни внешних. Поэтому движения, скорее всего, будут носить ограниченный характер. С высокой долей вероятности пара не вырвется за пределы диапазона 1,6770 – 1,6850.



Пара USDJPY остается в пределах диапазона 102,37 – 102,73. Опубликованные сегодня ранее данные по темпам роста японской экономики в 1 квартале были пересмотрены на повышение, что оказало иене небольшую поддержку. В годовом соотношении показатель составил 6,7% против предварительной цифры на уровне 5,6%. Таким образом, экономика продолжает демонстрировать признаки довольно уверенного восстановления. Однако, более интересными будут данные за 2 квартал, когда отчет будет учитывать повышенный с 1 апреля налог с продаж. Больше на сегодняшний день ничего интересного не запланировано. Поэтому пара, скорее всего, из указанного диапазона не вырвется.



Андрей Диргин, руководитель отдела аналитики Альфа-Форекс