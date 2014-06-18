Фундаментальный анализ валютного рынка на 18.06.2014 от Альфа-Форекс

Опубликованные во вторник европейские и британские отчеты оказались слабыми, что оказало давление на евро и фунт. Статистика из США, как всегда, оказалась смешанной. С одной стороны, был отмечен рост ценового давления, что могло бы сподвигнуть ФРС на ужесточение риторики. Но с другой, данные из строительного секторе стали очередным разочарованием, оказавшись хуже прогнозов, что сигнализирует о недостаточно стабильном восстановлении американской экономики и, следовательно, ждать ускорения темпов выхода из программ стимулирования не приходится.



Еврозона сегодня не публикует значимых отчетов, что обусловит подверженность пары влиянию извне. Ключевую роль сегодня, скорее всего, будет играть решение ФРС по монетарной политике. При условии, что регулятор все же намекнет на пересмотр на повышение прогнозов по темпам роста экономики США или же еще каким-то образом даст понять, что они готовы рассматривать ускорение темпов выхода из стимулирующих программ и не затягивать с переходом в режим повышения ставки, пара может нацелиться на падение к уровню 1,35.



Фунт сегодня окажется под влиянием протокола июньского заседания. Состояние экономики страны не вызывает опасений и рынок ждет, что Банк Англии каким-то образом отреагирует на все это. Тем более, что Карни уже намекал на то, что повышение ставки может произойти раньше, чем того ждут. Поэтому традиционно стоит следить за расстановкой сил в Комитете. Появление сторонников ужесточения монетарной политики может поддержать фунт, нацеливая его на тестирование сопротивления 1,70.



Пара USDJPY сегодня также может получить толчок для роста при условии, что ФРС будет достаточно агрессивен. В этом случае можно будет ждать попытки прорыва ценами уровня 102,37 с дальнейшей целью на 102,73, если она увенчается успехом.



Андрей Диргин, руководитель отдела аналитики Альфа-Форекс