Обзор и прогноз по рынку 15.07.2014

Попытки евро преодолеть сопротивление на уровне 1,3630 потерпели фиаско. Отчасти этому способствовала недостаточно сильная статистика по промышленному производству, отчасти, комментарии Марио Драги, который в очередной раз подчеркнул, что рост национальной валюты – явление крайне нежелательное. Фунт попал под давление на фоне укрепления доллара, начавшегося под влиянием слухов, что ФРС все же в скором времени начнет переход в режим ужесточения. Этот е фактор позволили доллару укрепиться и по отношению к йене.



Евро/доллар сегодня может получить дополнительные поводы для разочарований. Вызвать довольно активные распродажи пары могут данные по деловым настроениям от ZEW. Ожидается, что показатель продолжит снижение. При этом, если реальные цифры выйдут ниже прогнозов, пара вполне может протестировать уровень поддержки 1,36 и продолжит падение к 1,3540 в случае его прорыва. Дополнительным фактором давления могут стать и комментарии главы ФРС Джанет Йеллен, но только в том случае, если она будет достаточно агрессивна в своих высказываниях.



Катализаторы будут сегодня и у британского фунта. Вчера пара преодолела поддержку на уровне 1,71, но шансы на возврат к ранее достигнутым максимумам есть. Сегодня публикуются данные по индексу потребительских цен. Если показатель возобновит движение к целевому уровню, установленному Банком Англии, фунт может испытать оптимизм, так как это может стать свидетельство того, что регулятор все же задумается о начале повышения ставки в скором времени.



Доллар/йена постепенно продолжает движение в район сопротивления 101,73. При этом, опубликованное сегодня решение Банка Японии по монетарной политике никаких значимых корректив в динамику пары не внесло, что неудивительно, поскольку регулятор все оставил без изменений. Теперь внимание рынка сфокусировано на запланированном на вечер выступлении главы Федрезерва. Решительные комментарии Йеллен способны подтолкнуть пару дальше вверх. Но высказывания главы ФРС должны быть не просто уверенными с констатацией фактов (то, что рынок труда в стране восстанавливается ясно и без подтверждения со стороны ФРС), а по настоящему агрессивными.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс