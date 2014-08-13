Обзор и прогноз по рынку 13.08.2014

Во вторник европейские валюты продемонстрировали неоднозначную динамику. Пара евро/доллар попыталась обновить минимум на выходе данных исследования ZEW, которое в очередной раз сигнализировало о слабости европейской, в частности, немецкой экономики, однако, к завершению дня продемонстрировала восстановление. Фунт смог закрепиться выше 1,68 в большей степени на фоне его укрепления в кроссе с евро. И только доллар/йена удерживалась в пределах диапазона 102,00 – 102,37, не находя катализаторов для более активных движений.



Пара евро/доллар консолидируется в районе уровня 1,3370, который на данный момент рассматривается как сопротивление. Поводов для его прорыва, в целом, нет. Состояние европейской экономики вызывает серьезные опасения. Сегодня большого числа значимых отчетов не публикуется. Хотя, если данные по индексу потребительских цен Германии будут пересмотрены на понижение, а отчет по промышленному производству еврозоны отразит падение его объемов, пара может возобновить падение, нацеливаясь на прорыв уровня 1,3330 с дальнейшей целью на 1,33. В противном случае, в преддверии публикации данных по ВВП за 2 квартал, которая запланирована на четверг, пара будет оставаться в диапазоне 1,3330 – 1,3370.



Пара фунт/доллар сегодня, наконец, получит катализаторы в виде данных по рынку труда Великобритании и инфляционного отчета Банка Англии. Следить стоит за всеми нюансами. Если уровень занятости продолжит расти, а темпы роста заработных плат ускорятся, пара может попытаться пройти сопротивление на 1,6850, поскольку это позволит ждать, что МРС все же рассмотрит возможность повышения ставки уже в этом году. Намеки на вероятное ужесточение монетарной политики рынок будет искать и в комментариях Карни, которые он сделает после оглашения инфляционного отчета.



Штаты сегодня публикуют данные по розничным продажам. Поддержать пару доллар/йена они смогут лишь в случае превышения прогноза. На данном этапе рынок с оптимизмом воспринимает любые сигналы, свидетельствующие о восстановлении американской экономики. Ведь каждый позитивный отчет приближает час, когда ФРС решится на повышение ставки, что сделает доллар еще более привлекательным. Поэтому при прорыве уровня 102,37 можно будет ждать дальнейшего роста в район 102,73.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс