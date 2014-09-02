Обзор и прогноз по рынку 2.9.2014

Доллар продолжает оставаться фаворитом. Хотя в понедельник на фоне выходного в США европейские валюты попытались развить восходящую коррекцию. Но все же не слишком удачно, поскольку собственная статистика пока не дает оснований для активного роста. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в еврозоне был пересмотрен на понижение от предварительных значений, сигнализируя о том, что экономика продолжает сбавлять обороты. Не порадовал этот показатель и британскую валюту, так как тоже вышел хуже ожиданий и снизился по сравнению с предыдущим месяцем. Ниже прогнозов вышел аналогичный показатель и в Японии.



Пара евро/доллар сегодня новых катализаторов не получит. Экономический календарь не содержит ничего интересного. Поэтому можно ждать, что пара продолжит снижение в район уровня 1,31. Вечером она может получить дополнительный повод для падения, но со стороны США. Сегодня Штаты публикуют данные по индексу деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности и, если показатель выйдет достаточно сильный, доллар сможет продолжить рост по всему периметру рынка.



Великобритания сегодня публикует данные по деловой активности в строительном секторе. Ожидается, что показатель снизится по сравнению с предыдущим периодом, сигнализируя о замедлении темпов роста в отрасли. Вкупе со слабыми данными из промышленного сектора, это станет свидетельством того, что экономика Великобритании замедляет темпы роста. И это может оказать краткосрочное давление на фунт, отправляя его к уровню поддержки 1,6550.



Пара доллар/йена закрепилась выше сопротивления 104,50/60 и явно нацелилась на подъем к уровню 105,00. Если публикуемые сегодня данные индекса ISM отразят рост в промышленном секторе, пара может получить катализатор для тестирования и этой отметки. Дело в том, что ФРС при принятии решения по монетарной политике ориентируется на состояние экономики страны в целом, и ее продолжающаяся стабилизация может приблизить момент повышения ставки.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс