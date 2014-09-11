Обзор и прогноз по рынку на 11.09.2014

В среду валюты нашли каждая свой повод для динамики, несмотря на то, что значимых отчетов опубликовано не было. Евро попытался развить восходящую коррекцию, которая была сдержана уровнем 1,2940. Фунт, наконец, смог восстановиться, поднявшись выше отметки 1,6170 на фоне сообщений о том, что все же число сторонников единства Соединенного Королевства выше, чем их противников. В паре с йеной доллар продолжает демонстрировать довольно уверенный рост на фоне ожиданий, что разница в настроениях Центробанков США и Японии будет только усиливаться. В итоге пара долстигла максимума на уровне 106,88.



Сегодня будут опубликованы окончательные данные по индекс потребительских цен в Германии. Скорее всего, отчет останется без внимания. Исключение составит только пересмотр показателя в сторону повышения, что крайне маловероятно. Поэтому пара евро/доллар будет оставаться под давлением на фоне опасений относительно перспектив европейской экономики. Поэтому можно ждать возврата цен к поддержке 1,2880, прорыв которой откроет путь дальше вниз к 1,2840.



Пара фунт/доллар по-прежнему будет оставаться под влиянием ожиданий референдума в Шотландии. И основным фактором, который сможет спровоцировать движения пары будут оставаться итоги опросов. Вчерашний повод для оптимизма был, можно сказать, единичным случаем. До этого опросы усиливали опасения, что Шотландия все же проголосует за независимость. Поэтому вплоть до 18 сентября, когда состоится референдум, не стоит исключать возможность дальнейшего снижения пары. Причем в случае прорыва 1,6050 можно ждать падения к 1,60.



Пара доллар/йена продолжает целенаправленное движение к уровню сопротивления 107,00. Если и он будет преодолен, откроется к тестированию отметка 107,55. Сегодня в качестве катализатора для движений могут оказаться данные по еженедельным обращениям американцев за пособием по безработице. После слабого отчета NFP за август, рынок еще более пристально будет следить за ситуацией на рынке труда. Если отчет подтвердит сокращение числа обращений, пара может продолжить рост.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс