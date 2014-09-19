Обзор и прогноз по рынку на 19.09.2014

В четверг валюты были каждая на своей волне. Евро, несмотря на то, что аукцион TLTRO прошел не так, как ожидалось и банки запросили меньше средств, смог закрепиться выше уровня 1,2910 и удерживается выше этой отметки. Фунт продемонстрировал весьма решительный рост, поднявшись в район сопротивления 1,65. Оптимизм пары вызвали итоги экзит-полов в Шотландии, которые отражали настрой шотландцев остаться в составе Великобритании. Доллар/йена, несмотря на то, что Йеллен была не слишком агрессивна, чтобы убедить рынок в скором повышении ставки, продолжает рост и котировки пары уже закрепились выше уровня 108,70 и пытаются пройти 109,20.



Сегодня будут опубликованы данные по индексу цен производителей в Германии и отчет по платежному балансу еврозоны в целом. Ни один, ни второй отчет, скорее всего, активной реакции со стороны рынка не вызовут. Поэтому существует вероятность, что пара попытается продолжить рост в район уровня сопротивления 1,2940. Хотя, если отчеты будут чрезвычайно слабыми, все же избежать некоторого падения евро не удастся. Но в любом случае вряд ли пара уйдет ниже отметки 1,2840.



Пара фунт/доллар сегодня будет оставаться под влиянием итогов голосования в Шотландии. По первым данным, с небольшим перевесом побеждают сторонники единства, что и поддерживает фунт. Большую часть движения он уде отыграл, поэтому даже официальные подтверждения единства вряд ли окажут теперь паре существенную поддержку. Но подняться в район 1,6550 пара еще сможет. Значимых отчетов Великобритания сегодня не публикует.



Пара доллар/йена, возможно, к завершению недели совершит небольшой откат на фоне фиксации прибыли. Интересной статистики сегодня ни США, ни Япония не публикуют и у пары по сути, нет катализаторов для достижения новых высот. Целью отката может стать отметка 108,30.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс