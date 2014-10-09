Обзор по рынку и прогноз на 09.10.2014

EURUSD



Вчера основным драйвером для пары EURUSD стал протокол прошлого заседания Федрезерва США по денежно-кредитной политике. Выяснилось, что, не смотря на всеобщие ожидания, Центробанк не готов и в ближайшее время не будет рассматривать возможность повышения процентной ставки. Более того, монетарные власти заявили о том, что стремительный рост курса USD негативно отражается на экономике, а в сочетании со спадом активности в Европе это может привести к замедлению темпов роста американского ВВП. Все это позволило паре EURUSD совершить восстановление от 1.2655 к 1.2750. Сегодня тема с не оправдавшим ожидания Федрезервом, скорее всего, продолжит отыгрываться, что позволит котировкам продолжить двигаться вверх.



GBPUSD



Британская валюта также смогла отыграть позиции на фоне слабеющего доллара США, подскочив к 1.6167. Однако сегодня восходящая динамика пары GBPUSD может оказаться под вопросом, поскольку Банк Англии сегодня опубликует свое решение по денежно-кредитной политике. Однако мы не считаем, что регулятор будет готов что-либо менять в ее текущем курсе. На прошлой неделе член Комитета по монетарной политике Банка Англии Бен Броудбент отметил, что экономика восстанавливается недостаточными для повышения ставки темпами, поэтому ожидать ужесточения политики пока рано. Однако, в любом случае, сам факт публикации решения Банка Англии спровоцирует как минимум краткосрочный скачок котировок в ту или иную сторону, поэтому советуем сохранять бдительность.



USDJPY



Японская валюта и до публикации протокола FOMC вполне успешно справлялась с отыгрыванием позиций у доллара США, а после релиза восстановление обрело дополнительную устойчивость. Макростатистика из Японии сегодня оказалась на удивление неплохой: объем заказов на производственное оборудование в сентябре вырос на 4,7% вместо ожидаемых 0,9%, а глава японского Центробанка Курода заявил, что власти продолжат смягчение политики до тех пор, пока желаемый целевой уровень инфляции не будет достигнут. В том случае, если USD в ближайшие дни сохранит слабость, пара USD вполне может начать движение к отметке 107.00

Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс