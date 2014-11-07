Обзор и прогноз по рынку 7.11.2014

Доллар снова оказался на высоте. Поддержку американской валюте оказали более сильные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, которые отразили их сокращение. На этом фоне основные противники доллара понесли потери, обновив минимумы. Фунт снизился до годового минимума на 1,5823. Доллар/йена достиг 7-милетнего максимума на 115,51. Евро скатился до минимума более, чем за 2 года – 1,2364. При этом, у общеевропейской валюты были и собственные поводы для снижения в виде заявления Драги, сделанного после объявления решения по монетарной политике о том, что Центробанк готов в случае необходимости к дополнительным мерам. В частности, было отмечено о скором запуске программы ABS.



Сегодня из европейских отчетов можно выделить данные по промышленному производству Германии и Франции. А также данные по внешней торговле крупнейшей европейской экономики. Если отчеты продолжат сигнализировать о сохраняющейся слабости, пара евро/доллар может продолжить падение, нацеливаясь на уровень 1,23. Хотя в преддверии отчета NFP США рынок может и воздержаться от решительных действий. Но, если отчет из Штатов не разочарует, пара окажется под давлением.



В британском календаре на сегодняшний день также запланирован отчет по торговому балансу. Если его отрицательное сальдо расширится, фунт может испытать на себе дополнительное давление. Хотя и без собственных катализаторов, как показал четверг, британская валюта способна продемонстрировать довольно серьезные движения. В целом же, наиболее сильной динамики ждем на американской сессии.



В последнее время пара доллар/йена продемонстрировала существенный рост. В большей степени он был основан на разнице взглядов в отношении монетарной политики ФРС США и Банка Японии. Сегодняшний отчет по занятости вполне может вызвать довольно активные движения. Хотя для этого показатель вновь созданных рабочих мест все же должен выйти выше прогнозов. В этом случае можно будет ждать роста пары в район уровня 116,00, поскольку сила рынка труда лишний раз подтвердит, что ФРС США может пойти на более раннее повышение ставки.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс