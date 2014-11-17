Обзор и прогноз по рынку 17.11.2014

В пятницу к завершению торгового дня большая часть противников доллара смогла продемонстрировать восстановление. И все это происходило на фоне достаточно сильных американских данных. Розничные продажи продемонстрировали рост на 0,3%, что превысило прогноз на отметке 0,2%. Индекс потребительского доверия от университета Мичигана подскочил до 89,4, в то время как ожидался на уровне 87,3. Все это убеждает в том, что ФРС не станет откладывать повышение ставки. Коррекция же вызвана таким фактором, как завершение торговой недели, когда трейдеры фиксировали прибыль в преддверии выходных.



Европейский календарь на понедельник не содержит большого числа значимых отчетов. Будут опубликованы только данные по торговому балансу. Но, учитывая, что сейчас рынок ищет любые подтверждения тому, что в экономике еврозоны все не так плохо, и этот отчет, в случае, если он превысит прогнозы и отразит рост положительного сальдо, вполне может оказать паре поддержку, нацеливая ее на возврат в район сопротивления 1,26. Также сегодня стоит внимательно следить за комментариями официальных лиц. Вечером состоится выступление Марио Драги. Если глава ЕЦБ даст понять, что новые стимулирующие меры могут быть отложены, пара также может в краткосрочной перспективе продемонстрировать рост.



Великобритания не публикует интересной статистики. Поэтому движения могут быть обусловлены техническими факторами. Если паре удастся закрепиться выше 1,57, возможен рост к 1,5770. Хотя фунт в сравнении с долларом сейчас выглядит несколько слабее из-за разницы в настрое Центробанков. Стоит напомнить, что в инфляционном отчете на прошлой неделе Банк Англии понизил прогнозы по темпам роста экономики и инфляции, что сводит к минимуму вероятность повышения ставки в ближайшее время.



Японская экономика продолжает замедляться. Конечно, не такими внушительными темпами, как во втором квартале, но все же ВВП падает (-1,6% против прогноза +2,2%). Данные подтолкнули пару к максимуму на 117,04, но пройти его не удалось и котировки возобновили падение, вернувшись к уровню 115,70. Банк Японии на последнем заседании расширил стимулирующие меры и, скорее всего, пока воздержится от дальнейшего смягчения. Хотя статистика свидетельствует о том, что, возможно, нужна будет дополнительная поддержка экономике. Позднее США публикуют данные по промышленному производству. Возможно, что сильные цифры вызовут краткосрочный рост, возвращая пару к отметке 116,70.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс