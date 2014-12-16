Обзор и прогноз по рынку 16.12.2014

В понедельник снова не приходилось говорить об однообразии динамики основных валютных пар. Евро/доллар попытался пройти сопротивление на уровне 1,2460, но неудачно. Отсутствие катализаторов и явное нежелание инвесторов рисковать в преддверии решения по монетарной политике США сделали свое дело, обусловив достаточно сдержанную динамику пары. Фунт попытался развить рост, но тоже неудачно. В течение дня котировки достигали уровня 1,56, но довольно быстро вернулись к отметке 1,5660. Доллар/йена день завершила в районе уровня 117,70, несмотря на достаточно слабые данные исследования Tankan и итоги выборов в парламент Японии. Такая динамика пары убеждает в том, что рынок довольно серьезно опасается, что сопроводительное заявление ФРС в среду будет недостаточно агрессивным.



Сегодня еврозона получит собственные катализаторы для движений. Особо внимание стоит обратить на данные по индексу деловой активности в промышленном секторе и сфере услуг Германии и Е18 в целом. Кроме того, будет опубликовано исследование института ZEW. Последние цифры PMI в секторе обрабатывающей промышленности Германии не порадовали, скатившись ниже уровня 50. Если тенденция продолжится, не исключено возобновление давления на пару. А вот оценка перспектив экономики деловым сообществом страны в предыдущем месяце повысилась. Поэтому рынок с надеждой будет смотреть на отчет ZEW.



Фунт сегодня также не останется без катализаторов. Будут опубликованы данные по индексу потребительских цен и состоится выступление главы Банка Англии Марка Карни. Скорее всего, ничего нового из его слов мы не узнаем и по-прежнему будет выказан настрой на длительный период низких ставок. Вкупе с падением инфляционного давления это может спровоцировать прорыв парой уровня 1,56 и дальнейшее падение к отметке 1,5550.



Пара доллар/йена сегодня с самого начала дня продолжила снижение, откатываясь в район поддержки 117.30. Видимо, рынок больше опасается того, что ФРС не будет достаточно агрессивен, чем того, что Банк Японии продолжит проводить ультрамягкую монетарную политику. Но, вполне возможно, что уровень 117,00 все же сдержит развитие нисходящего движения. Тем более, что сегодня США большого числа значимых отчетов не публикуют.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс