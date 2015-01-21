Обзор и прогноз по рынку 21.1.2015

Во вторник основные пары продемонстрировали разнонаправленную динамику. Евро/доллар, попытавшись развить восходящую коррекцию на фоне более сильного отчета по деловым настроениям в Германии от ZEW, к завершению дня отдала все заработанное, что неудивительно на фоне ожиданий запуска QE Европейским Центробанком. Порадовал позитивной динамикой британский фунт, который в течение дня довольно близко подобрался к сопротивлению 1,52, но отсутствие катализаторов не позволило ему прорваться выше. Доллар/йена торговые сутки завершила в районе уровня 118,70. Разница в настроениях регуляторов относительно монетарной политики очевидна, даже несмотря на то, что Банк Японии в ближайшее время может воздержаться от запуска новых мер стимулирования и это будет поддерживать доллар.



Сегодня значимой статистики еврозона не публикует. Не исключено, что в преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ на рынке будет происходить закрытие позиций на продажу пары. И это может вызвать краткосрочную коррекцию в район уровня 1,1640. Как бы то ни было, перед ключевым событием недели, а, возможно, и всего месяца, динамика пары может быть достаточно сдержанной. В целом же, негативные настроения в отношении евро достаточно сильны.



Фунт сегодня получит поводы для движений. Великобритания публикует данные по рынку труда и Протокол последнего заседания МРС по монетарной политике. Если данные по занятости окажутся позитивными и будет отмечен рост заработных плат, фунт вполне может получить дополнительную поддержку. Но только при условии, что среди представителей МРС не изменится расстановка настроений в отношении монетарной политики в худшую сторону. Ранее, 2 члена МРС голосовали за начало повышения ставки. И, если в текущих условиях, они пересмотрели свои взгляды и решили присоединиться к большинству, то фунту придется возобновить падение, нацеливаясь на 1,50.



Банк Японии сегодня в очередной раз объявил решение по монетарной политике. Регулятор, как и предполагалось, не стал вносить в нее изменений, что оказало йене поддержку. Пара USDJPY снизилась в район уровня 117,70. Но вряд ли эффект от этого сохранится надолго. Тем более, что уже сегодня США публикуют новую порцию статистики. Если данные по числу заложенных фундаментов и выданных разрешений на строительство превысят ожидания, отражая дальнейшую стабилизацию в данном секторе экономики, доллар может возобновить рост.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс